Ev sahibi olmaya sayılı günler kaldı - Son Dakika

Uygun ve en cazip fiyatlarla Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairesini satışa çıkaran Melikgazi Belediyesi 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 13.30'da ihale yapacak.



Vatandaşların uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ile ev sahibi olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan dairelerimiz oldukça makul ve cazip fiyatlara satışa çıktı. Herkes ev sahibi olsun diye ihalemizde satışa çıkardığımız dairelerimiz oldukça uygun. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Küçükali ve Anbar Mahallelerine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır. Bir bakıma Melikgazililere hizmet olarak yansıyacaktır. İhale ile ilgili detaylı bilgileri www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenebilirsiniz" dedi. Başkan Dr. Palancıoğlu, 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 13.30'da yapılacak ihaleye herkesi davet etti.



160 bin TL'den ev sahibi olunacak daireler oturmaya hazır. 115 metrekareden başlayarak, 175 metrekareye kadar çıkan daireler, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. - KAYSERİ