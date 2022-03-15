Ev sahibi olmayınca aynı evi defalarca soydular - Son Dakika
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Ev sahibi olmayınca aynı evi defalarca soydular

15.03.2022 09:37
Ev sahibi olmayınca aynı evi defalarca soydular

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibinin il dışında olmasından faydalanan ve aynı evden defalarca hırsızlık yaparak elektronik eşya ve lavabo çalan hırsızlar polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibinin il dışında olmasından faydalanan ve aynı evden defalarca hırsızlık yaparak elektronik eşya ve lavabo çalan hırsızlar polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Olay Nazilli Turan Mahallisi 133 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç aydır Antalya'da yaşayan ve bu süre zarfında evine hiç uğramayan bir vatandaşın evine çeşitli zamanlarda giren hırsızlar, evinin içerisinde bulunan elektrikli aletlerle birlikte banyo lavabolarını çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yeri ve civarında bulunan güvenlik kameralarını saniye saniye izledi. Polislerin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler tespit edildi. Nazilli polisi şüpheli şahısları evini tespit ettikten sonra sabaha karış operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli şahısların evine yapılan operasyonda Y.U ve O.T isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı satılan yerlerde ele geçiren polis ekipleri, çalınan eşyaları satın alanlar hakkında da adli işlem başlattı. - AYDIN

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Bisiklet hırsızı Nazilli polisinden kaçamadı Bisiklet hırsızı Nazilli polisinden kaçamadı

Nazilli, Antalya, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibi olmayınca aynı evi defalarca soydular - Son Dakika


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