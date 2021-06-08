EDİRNE EV SAHİBİ ÖLÜ BULDU, ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde berberlik yapan Cemali Güler (40), ev sahibi tarafından ölü bulundu. Oğlunun acı haberini alıp, evin önüne gelen Fethiye Güler, uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tünel Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Kiracısı berber Cemali Güler ile aynı binada oturan Ali Yorma, iddiaya göre, sabah bodrum katındaki daireye uyandırmak için gitti. Güler'in yatağında hareketsiz yattığını gören Yorma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Cemali Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici ve delici alet veya darba bağlı yara izine rastlanılmayan Güler'in cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Oğlunun ölüm haberini alarak, olay yerine gelen Fethiye Güler ise uzun süre gözyaşı döktü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.