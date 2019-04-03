Son Dakika Haberleri: Ev Sahibi Uyurken Kasadan Servet Çaldı

Ev Sahibi Uyurken Kasadan Servet Çaldı

32 dakika önce

Kayseri'de, ev sahibi uyurken kart kullanarak kapısını açtığı evdeki kasadan 38 adet çeyrek altın, 70 bin TL, 15 bin Euro ve 300 dolar, 4 adet Cumhuriyet altını çalan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ev Sahibi Uyurken Kasadan Servet Çaldı, System.String[]
Kayseri'de, ev sahibi uyurken kart kullanarak kapısını açtığı evdeki kasadan 38 adet çeyrek altın, 70 bin TL, 15 bin Euro ve 300 dolar, 4 adet Cumhuriyet altını çalan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 155'e Mevlana Mahallesi Seyrek Sokakta çelik kasanın anahtar ile açılarak, 1500 Euro, 300 USD, 4 Adet Cumhuriyet Altını, 2 Adet Yarım Altın, 38 Adet Çeyrek Altın, 1 Adet 22 ayar bilezik, 7 bin 600 TL ve miktarı bilinmeyen Suudi Arabistan Parasının çalındığı ihbar edildi.

Yapılan ihbar sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, zanlı S.K.'nın ev sahibinin uyuduğu sırada kilitli olmayan dairenin kapısını kart kullanarak açtığı belirlendi. Girdiği dairede ev sahibinin çantasından kasanın anahtarını alan S.K.'nın çelik kasada bulunan 1500 Euro, 300 USD, 4 Adet Cumhuriyet Altını, 2 Adet Yarım Altın, 38 Adet Çeyrek Altın, 1 Adet 22 ayar bilezik, 7 bin 600 TL ve miktarı bilinmeyen Suudi Arabistan Parasını çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak 3 farklı görgü tanığı tarafından teşhis edilen S.K., sabah saatlerinde yapılan çalışma ile Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı S.K. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:28 Kaynak: İHA

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