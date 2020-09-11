Ev sahibi ve kiracı öğrenci arasında "sözleşme krizi" - Son Dakika

Ev sahibi ve kiracı öğrenci arasında "sözleşme krizi"

Ev sahibi ve kiracı öğrenci arasında "sözleşme krizi" Feshedilmeyen sözleşmelerin anlaşmazlığı devam ediyor Öğrenci kullanmadığı evi boşaltmak, ev sahipleri sözleşme gereği kira ödemesinin devamını istiyor Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik;

Ev sahibi ve kiracı öğrenci arasında

Ev sahibi ve kiracı öğrenci arasında "sözleşme krizi"

Feshedilmeyen sözleşmelerin anlaşmazlığı devam ediyor

Öğrenci kullanmadığı evi boşaltmak, ev sahipleri sözleşme gereği kira ödemesinin devamını istiyor

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik;

"Ev sahipleri ve öğrenci aileleri arasında yaşanan 'sözleşme krizi'in giderilmesi için devlet büyüklerinin konuya el atması gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Korona virüs nedeniyle üniversiteler tarafından duyurulan uzaktan eğitim kararı, Eskişehir'deki ev sahibi ve öğrenci olan kiracıları arasında ciddi anlaşmazlık oluşturarak adeta bir "sözleşme krizi" meydana getirdi.

Dünyayı alt üstü ederek yayılmaya devam eden yeni tip Korona virüs (Covid-19), üniversiteleri bir önceki dönem gibi 2020-2021 öğretim yılın güz döneminde de uzaktan eğitime teşvik etti. Dolayısıyla YÖK'ün tavsiye kararı doğrultusunda Türkiye'nin birçok üniversite tarafından alınan uzaktan eğitim kararı, öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir'de de uygulanıyor. Şehirde bulunan 3 üniversitenin uzaktan eğitim kararı, kazanımı öğrencilerden sağlayan yüzlerce esnafı zor duruma düşürürken, bir "sözleşme krizi", öğrencilerin kaldığı ev, apartman veya yurtların sahipleriyle öğrencileri karşı karşıya getirdi. Geçtiğimiz bahar dönemi gibi yeni öğretim yılın güz döneminde de üniversitelerde uzaktan eğitime devam edilecek olması, öğrenci aileleri ve ev sahipleri arasında "kira sözleşmesi" anlaşmazlığına yol açtı. Öğrenciler, kalamadıkları evlerden çıkmak isterken, ev sahipleri ise yapılan sözleşme doğrultusunda bunu kabul etmeyip her ay düzenli kirasını talep ediyor. Bu durum öğrenci ailelerini de oldukça zorluğa düşürüyor. Kiranın istenmesi ve verilmemesi konusunda iki tarafın da haklı olacağı yönde görüşler varken, salgın sürecinde meydana gelen bu anlaşmazlığının çözülmesini bekleniyor.

"Ancak devlet bunu çözebilir"

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, ev sahipleri ve öğrenci aileleri arasında yaşana bu 'sözleşme krizi 'in giderilmesi için devlet büyüklerinin konuya el atması gerektiği belirtti. Gazi Çelik, konu ile ilgili konuşurken, "Öncelikle sağlık diyoruz. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz, bu bir gerçek. Öbür taraftan ticari açıdan bakarsak burada çeşitli sorunlar meydana geliyor. Bunların en başında kiracılarla ev sahipleri arasındaki sıkıntılar yer alıyor. Bir yıl önce öğrenciler kiralık ev tutmuşlar, sözleşme yapmışlar. Okullar açılmadığından dolayı da ailelerin çocuklarını Eskişehir'e göndermediklerini görüyoruz. Bu sebepten dolayı da Borçlar Kanunu gereği kiralarını ödemeleri gerekiyor tabii ki. Böyle olunca da ev sahibiyle kiracı arasında ister istemez bir problem yaşanıyor. Bu yurtlarda da aynı şekilde görülüyor. Yurtlarda da öğrenci girerken bir yıllık peşin sözleşme yapıyor ve ardından bu hastalıktan dolayı da memleketinden kalkıp gelmiyor buraya. O zaman da apartman sahibiyle öğrenci arasında bir problem yaşanıyor. Bu problemlerin bir kısmı çözülüyor, bir kısmı çözülemiyor. Tabii insanlar buralardan gelir elde etmek istiyorlar, vergi ödüyorlar. Sözleşmeler Borçlar Kanununa yapılan sözleşmeler. Biz esnaf olarak belli bir yere kadar yardım etme durumumuz olabiliyor, fakat bir yerden sonra yapamıyoruz. Çünkü az önce de söylediğim gibi Borçlar Kanununda başlangıç ve bitiş tarihi iki tarafı da bağlar. Alacaklı kişi söz konusu parayı ister, karşı taraf da vermek istemez. Sözleşmeyi iptal etmek ister, ama Borçlar Kanununda maddeler açıktır. Kira sözleşmesi devam ettiği sürece kiracı kirasını ödemekle mükelleftir. Bunu ancak devletimiz bir genelge yayınlayarak bu sorunu çözebilir. ya devletimiz bu kirayı karşılayacak, ya da bir genelgeyle buna bir yol bulacak. Başka bir çaresi yok bu durumun" şeklinde konuştu.

Fırsatçıları izin verilmeyecek

"Şuan kiracı bulamayan ev sahipleri, öğrencilerin geri gelmesiyle birlikte kiralarında çok yüksek bir fiyat uygulayarak bu süreçte kaybettikleri yeniden kazanmaya çalışacak mı?" sorusuna yanıt veren Çelik, bu durum o süreçteki talep dengesine bağlı olacağı ifade ederken, fırsatçıların önünü kesileceği belirtti. Gazi Çelik, "Şu anda talep olmadığından dolayı evlerin bayağı bir kısmı boş kaldı. İkinci dönemi düşünürsek tabii arz talep dengesine bağlı bu durum. Eskişehir'de biz yıllardan beri öğrencilerin açıkta kalmasıyla ilgili bir sorun yaşamadık. Öğrenci arkadaşların barınma sorunları hiç olmadı, muhtemelen yine olmayacak diye düşünüyorum. Tabii arada sırada fırsatçı insanlar çıkabilirler ortaya. Bu fırsatçılara da elimizden geldiğince engel olacağız. Mümkün olduğu kadar buraya gelen öğrencilerimize, ailelerimize yardımcı olacağız" diye anlattı.

Atışlar yüzdelik modelinde olabilir

Ev kiralamada istenilen fahiş fiyatını engellemek için yıllar önce uygulanan 'yüzdelik' modelini bu yıl da uygulanabileceği belirten Çelik, "Yıllar önce kira artışı oranlarında belirli bir yüzde belirlenmişti artışlarla ilgili. Diyelim ki 'Bu sene pandemiden dolayı hiç kira artışı olmayacak. Bir sonraki sene yüzde 5 artacak' gibi bir yönetmelik yayınlanırsa hem biz, hem aileler, hem de esnaf mağdur olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Eskişehir, Apartman, Emlak, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ev sahibi ve kiracı öğrenci arasında 'sözleşme krizi' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya lisans çıkarmayacak Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Endonezya'da korona aşısı yaptıran gönüllü virüse yakalandı Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Çakmak gazı çeken 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Annesinin "Çok açılma" diyerek uyardığı genç, boğularak hayatını kaybetti Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi         
14:35
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
Rus sporcu, sporcu fırtınaya aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü Rus sporcu, sporcu fırtınaya aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü         
14:12
İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları         
13:58
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak lisansı henüz çıkmadı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak lisansı henüz çıkmadı         
11:36
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu         
10:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti         
21:26
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 18:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev sahibi ve kiracı öğrenci arasında "sözleşme krizi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei