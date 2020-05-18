Ev sahibi yavru kumrular için bayram temizliğini erteledi - Son Dakika

Siirt'te kumrular, bir evin balkonunda bulunan leğene yuva yaptı. Durumu gören ev sahibi kadın, kumru yavruları için bayram temizliğini erteledi.



Kent merkezinde oturan Saniye Nas, bayram temizliği yapmak için balkonda bulunan leğenleri indirecekleri sırada kumru ve yavrularını gördü. Kumru ve yavrularının yerini bozmak istemeyen Nas, bu nedenle bayram temizliğini yavrular büyüyene kadar erteledi. Kumru yavrularının zarar görmemesi için düzenlerini bozmadıklarını, sıcaktan etkilenen kuşlara elleri ile su içirdiğini aktaran Nas, "Bayram temizliği yapacağımız sırada şura da bir kumru yavrusu gördük. Daha doğrusu iki tane yavru. Kumru yuvası diyebiliriz. Kuşlara su da verdik. Hiç buraya karışmayacağız, bayram bittikten sonra o yavrularda büyüdükten sonra inşallah orayı temizleyeceğiz" dedi. - SİİRT