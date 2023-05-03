Gurbetçi ev sahibi mülakatla kiracı arıyor, mahalle muhtarı duruma inanamadı - Son Dakika
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Gurbetçi ev sahibi mülakatla kiracı arıyor, mahalle muhtarı duruma inanamadı

03.05.2023 17:02

Afyonkarahisar'da yaşanılan olay için böylesi ne görüldü ne duyuldu dedirten cinsten! Evini kiraya vermek isteyen gurbetçi, internetten verdiği ilanda akıllara durgunluk veren bir ilan yayınladı. Vatandaş verdiği ilanda mülakat sonucuna göre dairenin 1 Haziran'da teslim edeceğini açıklarken, bu duruma evin bulunduğu mahallenin muhtarı bile hayret etti.

Yurt dışında yaşayan T.O. isimli bir gurbetçi Afyonkarahisar kent merkezi Gazi mahallesinde bulunan evini kiraya vermek için internette popüler olan bir siteye ilan verdi. 3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL'den ilana çıkaran T.O., ilanın açıklama kısmına yazdıkları ile görenleri hayrete düşürdü.

SON BAŞVURU TARİHİ DE BELİRLEDİ

Açıklama kısmında T.O., "Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor,balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir. Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023'dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023'dür" ifadelerine yer verdi.

Ev sahibinden akıllara durgunluk veren kiracı ilanı! Mahalle muhtarı da şaşkın

MÜLAKATA GİRENLER OLDU

Evi tutmak isteyenler verilen numara ile irtibata geçerek mülakata girdi. Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yaptı. İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını ifade etti.

Ev sahibinden akıllara durgunluk veren kiracı ilanı! Mahalle muhtarı da şaşkın

MAHALLE MUHTARI DA ŞAŞKIN

Mahallesinde mülakatla kiralık ev ilanını duyan Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya ise durumu İhlas Haber Ajansı muhabirlerinde öğrendi. Duruma çok hayret ettiğini ve ilk defa böyle bir şey duyduğunu dile getiren Yalçınkaya, "İlk defa böyle bir şey duydum ve sizden duydum. Duyunca da merak edip geldim hangi evmiş diye. Doğrusu çok şaşırdım. Tabi bu aralar ev sahipleri ve kiracılar bir birlerinden şikayetçiler. Ama böyle mülakat olması ilginç. Ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu? Mülakat sonucunu da çok merak ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
  • tuna hasan aksoy: Bu avrupada söyle yazan doğal gibi göstermek için boş çabalar ben Almanya’da yaşıyorum kirada benden sadece ülkede oturum iznimi istediler . Saçma olan birşeyi doğru yapmış gibi göstermenin hiç bir açıklaması yoktur. Bu haberin tek açıklaması adam yurtdışında sürekli kiracı ile uğraşamam diye kendini güvenceye almak istiyor . Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • ULUBATLI HASAN : Ben kiracı yüzünden ev satmış birisi olarak ev sahibine hak veriyorum, her ev sahibi düzgün , kendisine sıkıntı çıkarmayan, kirasını zamanın da ödeyen, evine iyi bakacak kiracı ister. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • MUHAMMET AKTAŞ: Avrupada amerikada kredi notuna bakarak alıyor millet kiracısını burda kesinbisey ifade etmiyor kredi notu gurbetcide geliri ile alakalı soru soruyor mantıklı heryerde kiraci ile konuşuluyor Cevap Yaz 47 7 Yayından Kaldır
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