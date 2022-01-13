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Ev sahibine sinirlenerek apartmana zarar veren şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Ev sahibine sinirlenerek apartmana zarar veren şüpheli serbest bırakıldı

13.01.2022 12:30
Ev sahibine sinirlenerek apartmana zarar veren şüpheli serbest bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde kirasını çok arttıran ev sahibine sinirlenerek satırla oturduğu daireye ve apartmana zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kirasını çok arttıran ev sahibine sinirlenerek satırla oturduğu daireye ve apartmana zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Akçaalan Mahallesi'nde ikamet eden Efkan E. yurt dışında yaşayan ev sahibi ile telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı. Ev sahibinin kirayı fazla arttırmasına sinirlenen Efkan E, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, satırla oturduğu dairenin duvarlarına zarar verdi.

Efkan E, daha sonra da apartmanın asansörün kapısı ve camları ile pencereler ve güvenlik kameralarını tahrip etti.

Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine apartmana polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Efkan E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelinin, sosyal medyada yayımladığı görüntüleri bir süre sonra kaldırdığı öğrenildi.

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Akçaalan, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ev sahibine sinirlenerek apartmana zarar veren şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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