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Ev sahibine yakalanan hırsız böyle kaçtı - Son Dakika

Ev sahibine yakalanan hırsız böyle kaçtı

24.12.2021 15:51
Ev sahibine yakalanan hırsız böyle kaçtı

Bayrampaşa'da yan yana bulunan 2 adrese girdikten sonra ev sahibine yakalanan hırsız, önce yaya olarak daha sonra taksiye binerek kaçtı.

Bayrampaşa'da yan yana bulunan 2 adrese girdikten sonra ev sahibine yakalanan hırsız, önce yaya olarak daha sonra taksiye binerek kaçtı. Hırsızın kaçış anı güvenlik kamerasına yansırken, aynı suçtan çok sayıda sabıka kaydı olan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 07 Aralık'ta saat 22.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yana bulunan 2 farklı adrese giren hırsız, 2 altın bilezik, 1 akıllı saat, 1 altın kolye çaldı. Olay yerlerinden birinde ev sahibiyle karşılaşan hırsız, önce yaya olarak sonra bir taksiye binerek kaçtı. Gelen şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerasına görüntülerini inceledi. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızın kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi Y.P., bir gün sonra çalıntı eşyalar ile birlikte Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. "Evden hırsızlık" suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı

İki farklı adresi soyduktan sonra mağdur ev sahibiyle karşılaşan hırsızın kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık olayından sonra yaya olarak kaçan şahsın bir süre sonra taksiye bindiği görülüyor. - İSTANBUL

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Bayrampaşa, Hırsızlık, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibine yakalanan hırsız böyle kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev sahibine yakalanan hırsız böyle kaçtı - Son Dakika
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