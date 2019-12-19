Ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis - Son Dakika

Ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis

6 saat önce

Eskişehir'de tartıştıkları ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis, System.String[]

Eskişehir'de tartıştıkları ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verildi.


Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar; Emre Y. (27), Hakkı B. (21), Murat C. (36), maktul Bahattin Uyar'ın (39) yakınları ve avukatlar katıldı. Sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Olay geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Emre Y. ve kız arkadaşı B.B., Bahattin Uyar'ın Uluönder Mahallesinde bulunan evini kiraladı. Ardından Emre Y., kız arkadaşından ayrılarak evi tutmaktan vazgeçti. Kiralama sürecinde Bahattin Uyar'ın B.B. ile muhatap olduğunu iddia eden Emre Y., Hakkı B. ve Murat C. yanına alarak, Bahattin Uyar'ı sokak ortasında dövdü. Uyar, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Bahattin Uyar, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:41 Kaynak: İHA
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