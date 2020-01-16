Ev sahibini dövüp, 1500 lira ve kredi kartlarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ev sahibini dövüp, 1500 lira ve kredi kartlarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Ev sahibini dövüp, 1500 lira ve kredi kartlarını çalan hırsız yakalandı

6 saat önce

ANTALYA'da, hırsızlık için girdiği evde Koray Y.'yi dövüp, cep telefonu ve 1500 lira ile kredi kartlarını çalarak, kaçan İlhan T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ev sahibini dövüp, 1500 lira ve kredi kartlarını çalan hırsız yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da, hırsızlık için girdiği evde Koray Y.'yi dövüp, cep telefonu ve 1500 lira ile kredi kartlarını çalarak, kaçan İlhan T., polis ekiplerince gözaltına alındı. İlhan T., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Aralık günü saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Koray Y.'ye ait eve pencereden giren İlhan T., 1500 lira ile kredi kartları ve cep telefonu çaldı. Bu sırada uyanıp, hırsızı fark eden Koray Y., İlhan T.'ye elindekileri bırakıp, gitmesini söyledi. Bunun üzerine İlhan T., Koray Y.'yi dövüp, çaldıklarıyla evden kaçtı. Yaralanan Koray Y., çağırdığı sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, İlhan T.'yi dün saklandığı yerde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan İlhan T., 'gasp ve yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
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