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Son dakika haber... Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi - Son Dakika

Son dakika haber... Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi

18.11.2021 07:58

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda, ev sahibi ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışan yabancı uyruklu kiracılar, iki gecekonduyu ateşe vererek kayıplara karıştı.

Beyoğlu'nda, ev sahibi ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışan yabancı uyruklu kiracılar, iki gecekonduyu ateşe vererek kayıplara karıştı. Yangın nedeniyle patlamalar meydana gelirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre gecekondu sahibi ile kiracıları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önceki gün tartışma çıktı. Sabah saat 06.00 sıralarında gecekonduların bulunduğu alana gelen iki kişi yanlarında getirdikleri yanıcı maddeler ile iki gecekonduyu ateşe verdi.

GECEKONDUDA YAŞANAN PATLAMA GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, gecekonduda yaşanan patlama cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntüsünde büyük panik yaşandığı görüldü.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan gecekondulardan birinin sahibi olan Mithat Şancı yaşananları anlattı. Yabancı uyruklu şahıslar tarafından gecekondunun yakıldığını söyleyen Şancı, "Komşumun gecekondusunu yaktılar. Para davası yüzünden. Ondan sonra bana sıçradı. Benim gecekondu da yandı, para davası yüzünden. İki kişiydiler. Ellerindekileri benim çatıya attılar" dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, gecekonduları yaktığı iddia edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber... Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi
Son dakika haber... Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi
Son dakika haber... Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi
Son dakika haber... Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi

Gecekondu, Beyoğlu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi - Son Dakika
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