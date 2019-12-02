Ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ev sahibini pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde kiracı Ali R.D. (64) tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i (64) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kiracı Ali R. D. (64) adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesi Altınordu Mahallesi'nde kiracı olarak kaldığı evde alkollü olduğu iddia edilen Ali R.D. (64) ile ev sahibi Necim Ökmen arasında (64) bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine kiracı Ali R.D., evde bulunan pompalı tüfekle ev sahibi Ökmen'e ateş etmişti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ökmen, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

(İHA)