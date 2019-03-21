Ev Sahibini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga
sırasında ev sahibini tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü Karşıyaka
Mahallesi'nde Çetin Gökdel'in (60) öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Cinayet zanlısı Hasan Demirkol'un olay günü kiracısı olan bacanağı Gökdel'i tüfekle öldürdükten sonra 20 RH 916 plakalı otomobiline binerek kaçtığını tespit eden ekipler, Hasan Demirkol'u Manisa
'nın Salihli
ilçesinde kardeşinin evinde yakaladı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde, aynı zamanda bacanağı olan Çetin Gökdel ile alacak meselesinin olmadığını, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 19 Mart Pazartesi günü, Çetin Gökdel (60) ile kiracısı olan bacanağı Hasan D. (42) arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D, yanındaki tüfekle Gökdel'e ateş ederek öldürmüştü. Katil zanlısı drone ile aranmasına rağmen bulunamamıştı.