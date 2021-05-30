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EV SAHİBİNİ ÖLDÜRÜP, BUZDOLABINDA SAKLAYAN ŞÜPHELİ VE ARKADAŞI ADLİYEDE - Son Dakika

EV SAHİBİNİ ÖLDÜRÜP, BUZDOLABINDA SAKLAYAN ŞÜPHELİ VE ARKADAŞI ADLİYEDE

30.05.2021 21:23

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, günlük oda kiraladığı evin sahibi İsmail Özbek'i (63) öldürüp, battaniyeye sararak buzdolabında saklayan Niyazi Y. (36) ve olay sonrası evinde saklandığı arkadaşı Ayşegül Z., adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, günlük oda kiraladığı evin sahibi İsmail Özbek'i (63) öldürüp, battaniyeye sararak buzdolabında saklayan Niyazi Y. (36) ve olay sonrası evinde saklandığı arkadaşı Ayşegül Z., adliyeye sevk edildi.

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi 2062 Sokak'ta bulunan apartmanda oturan eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası İsmail Özbek'ten yaklaşık 5 gündür haber alamayan komşuları, dün daireden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren polisler, kokuların yoğunlaştığı buzdolabının kapağının da koli bandıyla kapatıldığını gördü. Bandı sökerek kapağı açan polis ekibi, Özbek'in cansız bedenini dolabın içinde, battaniyeye sarılı şekilde buldu.

Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön incelemenin ardından, Özbek'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

KİRACIDAN ŞÜPHELENDİLER

Olayı araştırmaya başlayan polis, Özbek'in evinin odasını kiraya verdiği bilgisine ulaştı. Evde kalanları tespit ederek, soruşturmayı derinleştiren polis, evde kaldığı belirlenen Niyazi Y.'nin, 'basit yaralama', 'mala zarar verme' ve 'başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak' suçlarından arandığını tespit etti. Soruşturmayı Niyazi Y. üzerine yoğunlaştıran polis, Niyazi Y.'nin ilçe merkezinde başka bir evde saklandığını tespit ederek, eve operasyon düzenledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Niyazi Y., verdiği ilk ifadesinde cinayeti kabul ederek, İsmail Özbek'in evde yalnız oldukları sırada cinsel birliktelik teklif ettiğini iddia ederek, Bunun üzerine tartışmaya başladık. Özbek'i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladım. Çarşaftan kopardığım bez ile boğarak öldürdüm. Maktulün cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldım dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Özbek'i öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Niyazi Y. ve olay sonrası evinde saklandığı arkadaşı Ayşegül Z.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı Niyazi Y. ve arkadaşı Ayşegül Z. adliyeye sevk edildi.

EV SAHİBİNİ ÖLDÜRÜP, BUZDOLABINDA SAKLAYAN ŞÜPHELİ VE ARKADAŞI ADLİYEDE
EV SAHİBİNİ ÖLDÜRÜP, BUZDOLABINDA SAKLAYAN ŞÜPHELİ VE ARKADAŞI ADLİYEDE
EV SAHİBİNİ ÖLDÜRÜP, BUZDOLABINDA SAKLAYAN ŞÜPHELİ VE ARKADAŞI ADLİYEDE
EV SAHİBİNİ ÖLDÜRÜP, BUZDOLABINDA SAKLAYAN ŞÜPHELİ VE ARKADAŞI ADLİYEDE

İsmail Özbek, Altınkum, Edremit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EV SAHİBİNİ ÖLDÜRÜP, BUZDOLABINDA SAKLAYAN ŞÜPHELİ VE ARKADAŞI ADLİYEDE - Son Dakika


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