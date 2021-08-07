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Ev sahibini "Öldürürüm seni" diye tehdit eden hırsız yakalandı - Son Dakika

Ev sahibini "Öldürürüm seni" diye tehdit eden hırsız yakalandı

07.08.2021 23:13

Ev sahibini "Öldürürüm seni" diye tehdit eden hırsız yakalandı Gaziosmanpaşa'da hırsız göz göze geldiği ev sahibin tehdit edip televizyonu alıp kaçtı Hırsızın televizyonla kaçtığı anlar kameraya yansıdı Gaziosmanpaşa'da soymak için girdiği evin sahibiyle göz göze gelen hırsız, ev sahibini...

Ev sahibini "Öldürürüm seni" diye tehdit eden hırsız yakalandı

Gaziosmanpaşa'da hırsız göz göze geldiği ev sahibin tehdit edip televizyonu alıp kaçtı

Hırsızın televizyonla kaçtığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da soymak için girdiği evin sahibiyle göz göze gelen hırsız, ev sahibini 'sesini çıkarırsan öldürürüm seni' diyerek tehdit edip, televizyonu alarak kaçtı. Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsız tutuklanırken, hırsızın kucağında televizyonla kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsız Dilber A.'nın evini gözüne kestirerek bir süre takip etti. Evde kimsenin olmadığını düşünerek eve giren hırsız, ikamet içerisinde çalabileceği malzeme aradı. Televizyonu kucağına alan hırsız, çıkacağı sırada ev sahibi Dilber A. ile göz göze geldi.

Ev sahibini öldürmekle tehdit edip televizyonu alıp kaçtı

Ev sahibiyle göz göze gelen hırsız, 'Sesini çıkarırsan öldürürüm seni' diyerek tehdit edip televizyonu kucağına alarak kaçtı. Korkudan şoka giren Dilber A. Bir süre sonra kendine gelince polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hırsızın kimliğini belirlemek için çalışma yaptı.

Hırsız suç makinesi olduğu tespit edildi

Dilber A. Polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, hırsızı fiziki özelliklerini anlatarak görse tanıyacağını söyledi. Dilber A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda yola çıkan ekipler, hırsızın emniyette kayıtlarında aralarında kasten öldürmek suçunun da bulunduğu toplam 35 kaydı olan A.K. olma ihtimali üzerinde durdu. Dilber A. fotoğrafı görür görmez hırsızın kimliğini tespit etti.

Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi

Polis ekipleri kimliği tespit edilen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsız A.K. Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yurdanur Sokak içerisinde bulunan evde yakalayarak gözaltına alıp polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın televizyonu çalarak kaçtığı anlar kamerada

Gaziosmanpaşa'da hırsızın televizyonu çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın bir adresten hızlı bir şekilde çıkıp, kucağında televizyonla hastane acil bölümünden geçerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Ev sahibini Öldürürüm seni diye tehdit eden hırsız yakalandı
Ev sahibini Öldürürüm seni diye tehdit eden hırsız yakalandı
Ev sahibini Öldürürüm seni diye tehdit eden hırsız yakalandı
Ev sahibini Öldürürüm seni diye tehdit eden hırsız yakalandı

Gaziosmanpaşa, Polis Merkezi, Şehit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibini 'Öldürürüm seni' diye tehdit eden hırsız yakalandı - Son Dakika


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