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Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı - Son Dakika

Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı

29.08.2021 12:40

Bursa'da yaşlı kadın, sokakta yürürken bir evin camının önünde duran çiçeği gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra camın kenarına yaklaşıp çiçeği saksıdan sökerek çalan yaşlı kadın olay yerinden hızla kaçtı. Eve geldiğinde çiçeğinin olmadığını gören ev sahibi ise güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde çiçeğinin yaşlı bir kadın tarafından çalındığını gören kadın, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın, önce etrafı kontrol etti.

SAKSIDAKİ ÇİÇEĞİ TOPRAĞIYLA SÖKÜK ÇALDI

Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın bir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti.

Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kameralara yakalandı

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü.

EV SAHİBİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Hırsızlık anına ait görüntüleri izleyen ev sahibi, ilk defa başına böyle bir şey geldiğini belirterek şaşkınlığını gizleyemedi.

Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı - Son Dakika
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