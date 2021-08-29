Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın, önce etrafı kontrol etti.
Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın bir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti.
Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü.
Hırsızlık anına ait görüntüleri izleyen ev sahibi, ilk defa başına böyle bir şey geldiğini belirterek şaşkınlığını gizleyemedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı - Son Dakika