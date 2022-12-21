Aynı yıl içerisinde kiraya 3 kez zam yapmak istediler! Tepki gösteren kiracı kadın, ev sahibinin akrabaları tarafından dövüldü - Son Dakika
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Aynı yıl içerisinde kiraya 3 kez zam yapmak istediler! Tepki gösteren kiracı kadın, ev sahibinin akrabaları tarafından dövüldü

21.12.2022 11:00

Üsküdar'da kiracı ile ev sahibinin akrabaları arasında başlayan tartışma, apartman boşluğunda tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Ev sahibinin akrabaları tarafından şiddet gördüğünü iddia eden kiracı Merve Şimşek, 'Tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından şikayetçi oldu. Şimşek, "Bir yıl içerisinde üç kez kira zammı istediler. Üsküdar'da kiralar 10 bin TL olduğu için, ödediğimiz 2 bin 750 lira çok az geldi. Evden çıkmamız için gece yarısı bize saldırdılar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üsküdar'da kiracı olarak yaşadıkları evden çıkarılmak istenen Merve Şimşek ve annesi Songül Şimşek'in, 11 Aralık Pazar gece yarısı, ev sahibinin akrabaları tarafından zorla evden çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi. Almanya'da yaşayan ev sahibinden, evi boşaltmak için süre istenmesine rağmen, aynı apartmanda yaşayan akrabalarının gece yarısı, anne ve kıza saldırdığı ileri sürüldü. Karakola giden Şimşek, ev sahibinin akrabalarından şikayetçi oldu. Ev sahibi ise iddiaları yalanlayarak, konuşmak istemediğini belirtti.

"1 YIL İÇERİSİNDE 3 KEZ KİRAYA ZAM İSTEDİLER"

Kavga anlarını Merve Şimşek'in erkek kardeşi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, ev sahibinin akrabaları, Merve Şimşek'in annesi ile ev sahiplerinin damadı arasında ilişki olduğu iddiasıyla evi hemen boşaltmalarını istiyor. Daha sonra kavga çıkarken, görüntülerin devamında Merve Şimşek, iddiaları kabul etmiyor. Şimşek, "Bir yıl içerisinde üç kez kiraya zam istediler. Zaten biz evden çıkacaktık. Babam arayıp, kardeşimin okulunun eve yakın olması nedeniyle biraz süre istedi. Babama 'Hep çıkacağız diyorsunuz' dediler. Evden çıkmamız için bir gece yarısı bize saldırdılar. Evimize girip bizi darbettiler. Biz bavullarımızı toplamıştık, yardım için teyzem de gelmişti. Kapı çalınca teyzem açtı. Kapı açılır açılmaz birisi bana saldırmaya başladı. Beni yatak odasına sürükledi. 2 kişi daha içeri girip beni darbetti. Kardeşime cep telefonu kamerasıyla çekmesini söyledim. Kamera açılınca kaçtılar. Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından tutup yerlerde sürüklediler. O esnada 15 kişi vardı. Kolumun üzerine düştüm ve üzerimden geçtiler. Gerisini hatırlamıyorum" diye konuştu.

"İFTİRA ATMAYA BAŞLADILAR"

Olaydan sonra 5 gün içinde taşındıklarını söyleyen Şimşek, "Tehdit, hakaret ve konut ihlali suçlarından şikayetçi oldum. Kesinlikle tutuklanmalarını istiyorum. Ayrıca saldıranlardan biri sağlık çalışanıydı. Benim hastane bilgilerime de ulaşmış. Bu da ayrı bir suç. Psikolojik olarak iyi değilim, gözüme uyku girmiyor. Gözlerimi kapatınca sesler ve görüntüler aklıma geliyor" dedi.

İşte kavga anından kareler;

Kaynak: DHA
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Üsküdar, kiracı, kavga, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı yıl içerisinde kiraya 3 kez zam yapmak istediler! Tepki gösteren kiracı kadın, ev sahibinin akrabaları tarafından dövüldü - Son Dakika

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