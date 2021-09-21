Ev sahibinin "Evden çık" lafı sonrası, bütün eve benzin döküp ateş açtı - Son Dakika

Olay, saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi 673 sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre Erol A. (35), apartmanın önünde evden çıkmasını isteyen ev sahibi ile tartıştı. Evden çıkmayacağını belirttikten sonra oturduğu daireye çıkan Erol A., daireyi yakacağını söyledi.

EVİN İÇİNDE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Evin her yerine benzin döken Erol A. elindeki tabancayla da evin içerisinde rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Erol A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince sokağa hava yastığı açıldı.

EŞYALARI BALKONDAN AŞAĞIYA FIRLATTI

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Erol A. evin içerisindeki buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi, koltuk gibi birçok eşyayı da balkondan sokağa fırlattı. Elektrik tellerinin zarar görmesi ve yangın çıkma durumuna karşı bölgede elektrikler kesildi. Polis Özel Hareket ekipleri olası bir operasyona karşı hazır olarak bekletildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin 3 saat süren ikna çabalarının ardından Erol A., teslim oldu. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Bu arada oturduğu binada dehşet saçan Erol A.'nın 1 ay önce eve taşındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.