Bursa'da bir ev sahibinin kiracısını evden çıkarıp daha yüksek kiraya vermek için yaptıkları hayrete düşürdü - Son Dakika
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Bursa'da bir ev sahibinin kiracısını evden çıkarıp daha yüksek kiraya vermek için yaptıkları hayrete düşürdü

15.12.2022 10:47

Bursa'nın İznik İlçesinde bir ev sahibi, alt katta oturan kiracısının evden çıkması için yapmadığını bırakmadı. Tencere tava ile gürültü yapıp evin içinde zıplayan, gece yarısı baca borusundan müzik çalan ev sahibi "pes" dedirtti. Yaşadığı duruma isyan eden 4 çocuk babası kiracı ise o anları saniye saniye kayda aldı.

Bursa'nın İznik İlçesinde bir ev sahibi alt katta oturan kiracısını canından bezdirdi. Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak'ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan 4 çocuk babası Nusret Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B. nin psikolojik baskılarına maruz kaldı. Evin içinde zıplayan tencere tava çalan ve bununla da yetinmeyen ev sahibi, baca borusunu delerek alt kata gece saatlerinde müzik dinletti.

EVİ BASIP SALDIRDI

Resmen işkence yaşayan kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı. Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı. Kiracı durmaz İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Ev sahibinin kiracıya yaptıkları pes dedirtti! Baca borusunu deldi, gece yarısı müzik dinletti

"AMACI DAHA YÜKSEKTEN KİRAYA VERMEK"

Korku dolu anları anlatan kiracı Durmaz, "2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk" dedi.

Ev sahibinin kiracıya yaptıkları pes dedirtti! Baca borusunu deldi, gece yarısı müzik dinletti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Erkan Camur: karsimizda bir ev var kiralik gelen kiraci 4 ay oturabiliyor ev sahibi ne yapiyorsa cikartiyor alel acele birde boyaci isbirlikcisi var kalan esyalara cokuyorlar nasilsa her dakika kiralik ev arayan bence bunlara agir cezalar gelmeli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murad Mert: kiracıya helal olsun o kadar sabırlı bir insan. böyle ev sahiplerinin gözü doymaz. Allah gözünü doyursun. Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Serdar Dur: Allah'ın sana bir bela musibet vermeyeceğinden emin misin teyze ? Çoluk çocuğun torununu da mı yok ? Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir ev sahibinin kiracısını evden çıkarıp daha yüksek kiraya vermek için yaptıkları hayrete düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bir ev sahibinin kiracısını evden çıkarıp daha yüksek kiraya vermek için yaptıkları hayrete düşürdü - Son Dakika
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