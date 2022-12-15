Bursa'da bir ev sahibinin kiracısını evden çıkarıp daha yüksek kiraya vermek için yaptıkları hayrete düşürdü

Bursa'nın İznik İlçesinde bir ev sahibi alt katta oturan kiracısını canından bezdirdi. Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak'ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan 4 çocuk babası Nusret Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B. nin psikolojik baskılarına maruz kaldı. Evin içinde zıplayan tencere tava çalan ve bununla da yetinmeyen ev sahibi, baca borusunu delerek alt kata gece saatlerinde müzik dinletti.

EVİ BASIP SALDIRDI

Resmen işkence yaşayan kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı. Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı. Kiracı durmaz İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

"AMACI DAHA YÜKSEKTEN KİRAYA VERMEK"

Korku dolu anları anlatan kiracı Durmaz, "2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk" dedi.