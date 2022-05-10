Ev sahibinin kiracıyı öldürme nedeni dehşet uyandırdı: Su faturasını eksik ödemiş - Son Dakika
Üye Girişi

Ev sahibinin kiracıyı öldürme nedeni dehşet uyandırdı: Su faturasını eksik ödemiş

10.05.2022 14:48

Konya'da kiracısının oğlu tarafından öldürülen Mevlüt Kapan'ın öldürülme nedeni ortaya çıktı. Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Mahir adıl zanlı, maktul ile bir gün önce su faturasını eksik ödediği için tartıştıklarını anlatarak "Ertesi gün tüfeği yanıma alarak evine gittim, tekrar tartıştık. Ben de ateş ettim" şeklinde konuştu.

Konya'nın Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta meydana gelen olayda Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü eksik ödediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Mahir, Kapan ile kavgayı ayırmaya çalışan onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e (32) tüfekle ateş etti.

Su faturasındaki eksik yüzünden katil oldu! İfadesinde her şeyi tek tek anlatmış

OLAYDAN SONRA TESLİM OLDU

Kapan kasığından, Gürler de elinden yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kapan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Mahir, olayın ardından yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.

Su faturasındaki eksik yüzünden katil oldu! İfadesinde her şeyi tek tek anlatmış
Mevlüt Kapan

4 SUÇTAN KAYDI VAR

4 suçtan poliste kaydı olan Hüseyin Mahir'in ilk ifadesinde "Olaydan bir gün önce, gelen su faturasını eksik ödediği için tartışıp kavga ettik. Ertesi gün de yanıma tüfeği alarak evine gittim. Burada tekrar tartıştık. Ben de ateş ettim." dediği belirtildi. Mahir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Su faturasındaki eksikle ilgili çıkan kavgada katil oldu! İfadesinde her şeyi tek tek anlatmış
YORUMLAR
500
Cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızı önce dövdüler daha sonra kalbinden bıçakladılar Cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızı önce dövdüler daha sonra kalbinden bıçakladılar

Cinayet, kavga, Konya, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibinin kiracıyı öldürme nedeni dehşet uyandırdı: Su faturasını eksik ödemiş - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:40 Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı
14:39 Evlilik arifesindeki genç kadın güzellik merkezinde kâbusu yaşadı: Bu kollarla nasıl gelinlik giyeceğim?
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:36 Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
14:26 Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı
14:21 Telefon kamerasıyla kadınların videolarını çeken mülteci, öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu
14:11 6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 14:58:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ev sahibinin kiracıyı öldürme nedeni dehşet uyandırdı: Su faturasını eksik ödemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement