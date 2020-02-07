Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı - Son Dakika
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Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, televizyon çaldığı evin sahibi tarafından yakalanıp, polise teslim edilen ve emniyetteki sorgusunda camiden de 6 musluk çaldığını itiraf eden E.G. (17), mahkemece tutuklandı.

Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, televizyon çaldığı evin sahibi tarafından yakalanıp, polise teslim edilen ve emniyetteki sorgusunda camiden de 6 musluk çaldığını itiraf eden E.G. (17), mahkemece tutuklandı.

Olay, Keşan'a bağlı Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan ve bir süre önce evinden televizyonu çalınan N.G., hırsızlık olayına karıştığını duyduğu E.G.'yi, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde yakalayarak, polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.G.'yi gözaltına aldı. E.G., emniyetteki ifadesinde televizyonun yanı sıra Yukarı Zaferiye Camii'ndeki abdesthaneden de 6 musluk çaldığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
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