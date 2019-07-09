Son Dakika Haberleri: Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık zanlısı balkondan atladı
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Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık zanlısı balkondan atladı

31 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde balkondan atlayıp kaçarken sakatlanan ve ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Irak uyruklu hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık zanlısı balkondan atladı, System.String[]
İlkadım, Samsun, Irak, Güncel
Samsun'un İlkadım ilçesinde balkondan atlayıp kaçarken sakatlanan ve ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Irak uyruklu hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
İddiaya göre, Irak uyruklu A.A.A.R. (18) Çiftlik Mahallesi'nde girdiği evden bir miktar para ile cep telefonu çaldığı sırada ev sahibince fark edildi.
Bunun üzerine birinci kattaki evin balkonundan atlayan şüpheli, sakatlanmasına rağmen olay yerinden uzaklaştı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Gazi Polis Merkezi ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağ bacağı alçılı şekilde, koltuk değnekleriyle adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:00 Kaynak: AA
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