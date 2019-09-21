Ev sahibiyle nakliyeci arasında kavga

Sultangazi'de ev sahibi ile nakliyeci arasında çıkan kavgada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2491. Sokak'ta oturan kişi, eşyalarını taşıması için çağırdığı nakliyeci ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Taraflar arasında büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Silah ve tornavidanın da kullanıldığı kavgada, iki kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.