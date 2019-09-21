Son Dakika Haberleri: Ev sahibiyle nakliyeci arasında kavga
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Ev sahibiyle nakliyeci arasında kavga

1 saat önce

Sultangazi'de ev sahibi ile nakliyeci arasında çıkan kavgada, iki kişi yaralandı.

Sultangazi'de ev sahibi ile nakliyeci arasında çıkan kavgada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2491. Sokak'ta oturan kişi, eşyalarını taşıması için çağırdığı nakliyeci ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Taraflar arasında büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Silah ve tornavidanın da kullanıldığı kavgada, iki kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ev sahibiyle nakliyeci arasında kavga

Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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