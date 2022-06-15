Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı - Son Dakika
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Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı

15.06.2022 17:29
Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı

KAYSERİ'de ev sahibi ile tartışan Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşler, oturdukları daireyi ateşe verdi.

KAYSERİ'de ev sahibi ile tartışan Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşler, oturdukları daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yerine gelen ev sahibi kadın, sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen ev sahibi, iddiaya göre, komşularını rahatsız eden kiracıları Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşleri evden çıkarmak istedi. Ev sahibi ile telefonda tartışan 2 kardeş, daireyi ateşe verdi. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ev sahibi, yangını görünce sinir krizi geçirdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı
Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı
Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı
Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı
Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı
Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı
YORUMLAR
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Kaldığı metruk evi ateşe verdi Kaldığı metruk evi ateşe verdi Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Kaynak: DHA

Kocasinan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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