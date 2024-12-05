Ev sahipleri dikkat, süre daralıyor! Para cezası var - Son Dakika
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Emlak

Ev sahipleri dikkat, süre daralıyor! Para cezası var

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024'ün son çeyreğinde kira geliri elde eden ev sahiplerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kira vergisi beyannamesi vermeyen kişilerin tespiti için pek çok kiracı ve ev sahibine tebligatlar gönderildi. Kira gelirine dair beyannameler 2024 yılı için 31 Mart tarihine kadar verilmesi gerekiyor.

05.12.2024 12:22
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Türkiye genelinde kira vergisi beyannamesine ilişkin denetimler hız kazandı. Kira geliri beyan etmeyen ev sahipleri, ilk aşamada gecikme cezasıyla karşılaşıyor. Ayrıca, beyannameyi zamanında vermeyenler, kira gelirlerine dair belirlenen istisna tutarlarından yararlanamıyor.

2023'te 21 bin TL olan kira istisnası, 2024'te 33 bin TL'ye yükseldi. Bu tutarın üzerinde bir kira geliri elde edenler vergi ödemek zorunda kalırken, istisnadan yararlanamayanlar için ceza oranları artıyor.

VERGİ ÖDEMEYEN EV SAHİBİ NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Ev sahiplerinin vergi ödemediği, genellikle banka hesap hareketleri ve yerinde yapılan denetimlerle tespit ediliyor. Bu süreçte, kira ödemelerinin banka hesaplarına yansıması, düzenli para transferleri gibi unsurlar dikkate alınıyor.

Ayrıca, ev sahibinin adına kayıtlı taşınmazlar, su, elektrik gibi abonelik kayıtları ile çapraz sorgulama yapılabiliyor. Bu tür denetimler ve çapraz sorgulamalarla ev sahiplerinin kira gelirlerini beyan etmedikleri belirleniyor.

CEZADAN KURTULMAK MÜMKÜN

Ev sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespiti öncesinde kira geliri beyanında bulunurlarsa, geçmişe dönük beyanname vererek cezai işlemden kaçınabiliyorlar. Bu durumda, istisna tutarından faydalanabilirler ve vergi ziyaı cezasından muaf tutulurlar.

Ancak, Bakanlık tarafından yapılan tespitlerden sonra beyanname verilmesi durumunda daha yüksek oranlarda vergi ödenmesi gerekecek.

BEYANNAME DÖNEMİ MARTTA BAŞLIYOR

Kira gelirine dair beyannameler 2024 yılı için 31 Mart tarihine kadar verilmesi gerekiyor. Beyanname, takip eden yılın Mart ayında verilmekte olup, ödemeler ise Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte yapılmaktadır. Kira gelirlerinin beyanı, tahsilatın yapıldığı yıldan bir yıl sonra yapılır. Bu yıl elde edilen kira gelirlerinin beyannamesi 2025 yılı Mart ayında verilecek.

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Mükellef, kira gelir vergisi ödemesi için ikametgahının bağlı olduğu vergi dairesini, tahsilat yetkisine sahip banka şubelerini ve mobil uygulamalarını ya da Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi platformunu kullanabilir. Ayrıca, adresinin bağlı olduğu vergi dairesinin hesap bilgisini kullanarak, farklı vergi dairelerine de ödeme yapabilir.

Ev sahipleri dikkat, süre daralıyor! Para cezası var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Gündem, kiracı, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Ev sahipleri dikkat, süre daralıyor! Para cezası var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Fırsatçıları iş başında 9 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bir evden dünya vergi alıyorsunuz hala doymadınız yaa,, 1 0 Yanıtla
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