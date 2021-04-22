EV SAHİPLERİ İÇERİDEYKEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin ev sahiplerinin evde olduğu sırada bahçede bulunan motosikleti, kamyonetin koltuğunu ve bahçe kapısını çaldıkları ortaya çıktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesindeki bir evden motosiklet, demir bahçe kapısı ve kamyonet koltuğu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinden şüphelilerin Y.A. (38) ve A.B. (42) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda, Y.A. ve A.B. evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Ekipler, çalıntı eşyaları sattığı belirlenen M.G. ve E.Y.'yi de yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Y.A. ve A.B.'nin ev sahiplerinin içeride olduğu sırada, bahçede bulunan motosikleti, kamyonetin koltuğunu ve bahçe kapısını çaldıkları ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ, İÇİNDEKİ ÇAMAŞIRLARLA ÇALDIĞI İDDİASIYLA YAKALANMIŞTI

Şüphelilerden Y.A'nın 23 Eylül 2019 tarihinde, Sarayköy ilçesindeki bir iş yerinden yalıtım malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest kaldıktan 20 dakika sonra bir akaryakıt istasyonundan motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla yakalanmıştı. Tutuksuz yargılanan Y.A., 10 Haziran 2020'de tarihinde de Honaz ilçesinde, çamaşır makinesini içindeki çamaşırlarla çaldığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınmıştı.