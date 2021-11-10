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'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor' - Son Dakika

'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'

10.11.2021 10:40
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'

ADANA Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, son dönemde kira fiyatlarında yaşanan artışla birlikte ev sahiplerinin kiralara yüzde 100 zam istediğini, kabul etmeyen mevcut kiracıya ise mobbing uyguladıklarını belirtti.

ADANA Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, son dönemde kira fiyatlarında yaşanan artışla birlikte ev sahiplerinin kiralara yüzde 100 zam istediğini, kabul etmeyen mevcut kiracıya ise mobbing uyguladıklarını belirtti. Ev sahibinin Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenen yüzde 14'lük üst limiti aşamayacağına dikkat çeken Uçar, 'Şehir dışından oğlum gelecek' bahanesinin de eskide kaldığını, artık bu durumun kanıtlanmak zorunda olduğunu bildirdi.

Kentte pandemi nedeniyle emlak sektörü bir dönem durgunluk yaşarken, konut yetersizliği ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla kiralık ev fiyatları kısa sürede 2 katı oranında arttı. Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, kiralıklarda yaşanan hareketlenmeyle ev sahiplerinin sözleşmesi dolan mevcut kiracılardan yüzde 100'e varan kira bedeli istediklerini, zamansız bir şekilde evden çıkarmaya çalıştığını ya da bahaneler sunduklarını belirtti. Bu gibi durumların kiracı üzerinde mobbing etkisi yarattığını ifade eden Uçar, kiracıların haklarından da bahsetti.

'KİRACILAR HAKLARINI ÖĞRENMELİ'Yeni sözleşme öncesi yüzde 100'e varan artışı kabul etmeyen mevcut kiracıları çıkarmak için ev sahiplerinin bahaneler sunduğuna değinen Uçar, kiracıların bu durumda acele etmeden, haklarını öğrenerek hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Uçar, "Evi daha yüksek fiyattan kiraya vermek için ev sahipleri, 'şehir dışından kızım gelecek, oğlum gelecek' gibi bahaneler sunuyor ya da direkt, 'ben geçen yıl evi 20 bin liraya kiraya vermiştim, bu yıl 35 bin lira ödeyeceksiniz' diye söylüyorlar. Bu, ev sahibinin kiracıya uyguladığı bir mobbingdir. Bu bahaneler eskide kaldı. Ev sahibinin tek bir evi varsa ve gerçekten gelecek olan oğlu ya da kızı bu evde oturmak mecburiyetindeyse, bu durumda onların evde oturduğunu da ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde evde onların oturmadığını, başka kişiye yüksek bedelde kiraya verildiğini öğrenen kiracının da birtakım hakları doğar. Kiracı hakları kapsamında o evin boşaltılıp tekrar aynı kiracıya verilmesi gibi bir durum söz konusu olur" diye konuştu.'BİR AY ÖNCEDEN BİLDİRİLMELİ, AKSİ TAKDİRDE SÖZLEŞME DEVAM EDER'Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak istediğinde önceden bildirmesi gerektiğini anlatan Ülkü Uçar, "Bir yıllık kira kontratımız olabilir. Bu kontratta herhangi bir detay yok ise bir ay evvelden ev sahibi ya da kiracı, karşı tarafa evin boşaltılacağını bildirmek zorunda. Bir bildirim yapmadıysa o kira sözleşmesi tekrar uzar. Kiracı TÜFE'ye göre artış neyse, ev sahibinin kirasını yatırır, kirası aynı şekilde gelecek yıl da devam eder. 'Çık' dese de çıkamaz. Her iki taraf da bir durum olduğunda birbirine bir ay önceden haber vermek zorunda, haber verilmediyse sözleşmedeki şartlar aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.'KİRA ARTIŞLARINDA YÜZDE 14'LÜK ÜST LİMİTİ AŞAMAZLAR'Ayrıca ev sahibinin kiraya yüzde 100 artış yapamayacağını belirten Uçar, "Mahkemelik olduklarında mahkemenin belirleyeceği bir yüzdelik artış olacaktır. O artış da en fazla TÜFE'ye göre yapılabilir. Ev sahipleri daha önce belirlenen üst limit olan yüzde 14'ü aşamazlar" diye konuştu.

Ev sahiplerinin kiracıyı keyfi olarak çıkaramayacağının altını çizen Uçar, kira fiyatlarında yaşanan problemlerde iki tarafın da mağdur olmaması için ev sahibiyle kiracıyı anlaşma yoluna gitmeleri konusunda uyardıklarını da sözlerine ekledi.


'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'

Tüketici fiyat endeksi, Emlakçılar Odası, Mobbing, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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