Üye Girişi
Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor - Son Dakika

Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor

17.09.2021 09:42

Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor Sorumsuz öğrencilerden muztarip olan 63 dairesi olan ev sahibi Abdullah Boztepe;

Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor

Sorumsuz öğrencilerden muztarip olan 63 dairesi olan ev sahibi Abdullah Boztepe;

"Eşyalı verdiğim daireleri yılsonunda oldukça yıpranmış bir şekilde alıyorum"

ESKİŞEHİR - Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından okullarının olduğu şehre taşınmaya başlayan öğrenciler, ev arayışına başlarken, ev sahipleri sorumsuz öğrencilere ev vermek istemiyor.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararından sonra okudukları şehre taşınmaya başlayan öğrenciler, kalacakları evleri aramaya başladı. Bu dönemde diğer dönemlerden farklı olarak kira fiyatları bariz bir biçimde yükselirken, üniversiteye yakın bölgedeki evlerin az oluşu öğrencileri kalacak yer bulma konusunda sıkıntıya sokuyor. Öğrencilerin en çok sorun yaşadığı bir başka durum ise ev sahiplerinin öğrenciye ev kiralamaması. Genellikle öğrencilerin sorumsuzluğunu bahane eden ev sahipleri, onun yerine aile ya da çalışan kesime evlerini kiralamayı tercih ediyor.

Öğrenciye daire vermek istemeyen ev sahiplerinden biri olan Abdullah Boztepe, gerekçe olarak verdiği daireyi yıpranmış olarak almasını gösteriyor. 42 sene Almanya'da çalıştıktan sonra yurda dönenen Boztepe, çoğunluğu Anadolu Üniversitesi'ne yakın bir mahalle olan Güllük Mahallesi olmak üzere toplamda 63 tane daire sahibi. Satın aldığı dairelerin üniversiteye yakınlığı sebebiyle ilk başlarda öğrencilere ev kiraladığını ve bu durumdan muzdarip olduğunu ifade eden Boztepe, bir süre sonra öğrenciye ev kiralamamaya başladığını belirtti. Eşyalı verdiği ve genellikle 1+1 dairesinin sorumsuz öğrencilere kiracılar tarafından yıpratılan ev sahibi, bunun yanında öğrencilerin yüksek seste müzik gibi nedenlerden dolayı diğer apartman sakinlerine rahatsızlık verilmesi konularını geçmişte sıkça yaşadığını belirtti. Ev sahibi Abdullah Boztepe bu ve benzeri durumlardan dolayı öğrencilerden çok aile ve çalışan kimselere ev vermeye tercih ediyor.

"Öğrenciler sorumluluk alsa ev var"

Öğrencilere karşı oluşan tutumu hakkında konuşan Abdullah Boztepe, öğrencilerin sorumsuz olduğunu ve eşyalı verdiği daireleri yılsonunda oldukça yıpranmış bir şekilde aldığını belirtti. Ev sahibi Boztepe, öğrencilerin sorumluluklarını bildiği takdirde seve seve ev vereceğini belirtti. Tutumu hakkında konuşan Abdullah Boztepe, "Öğrenciler buraya düzgün bir şekilde okumaya gelse ben seve seve evimi vereceğim. Benim oğlumda okuyor, ben de çok ev aradım biliyorum o sıkıntıları. Ben evi örneğin iki kişiye veriyorum fakat evde birçok arkadaşıyla kalıyor ben bu yüzden evimi verirken çok düşünüyorum, ama ailesiyle gelenlere ev vermeye daha sıcak balkıyorum. Öğrencilerin yüzde 95'i evin duvarların yazı yazıyor, duvara resim çakıyorlar, bir kişi tutuyor evi 3-4 kişi kalıyor bu durumlar çok kötü. Hepsi böyle değil ama çoğunluğu böyle, öğrenci evi berbat ediyor. Mesela eski bir öğrenci kiracım, çatıda kitaplarını bırakmış hala orda duruyor. Buna benzer eşyalarını bırakıp gidiyor, al dediğimde de sonra alırım diyor. Öğrenciler biraz dikkat etseler hiçbir sorun olmayacak. Bazıları buraya gelip 4 yıllık okulu 8 senede bitirmiyorlar bunların ailelerine de yazık. Ben öğrencileri seve seve alırım. Gelecekler buraya etrafını rahatsız etmeden otursalar bir sorun olmaz. Gece saat 02.30'da bile sabaha kadar yüksek seste müzik dinliyor, bu öğrencilerin komşuları aile oluyor. Gece geç saatlerde kalkıp gittim, 'Yapmayın böyle, yatın saat 02.30 yarın okulunuz var' diyorum beni dinlemiyorlar. Öğrenciler sorumluluk alsa çok şükür evler var. Öğrencilerin yüzde 35-40 kedi köpek besliyor, ben bunu istemiyorum.

"En az 6 bin lira çöpe atıyorsun"

Etrafa verdikleri zararın yanında kira ödemelerinde de sıkıntı yaşandığını ifade eden Abdullah Boztepe, öğrencilerin günü gelmiş kira ödemesini bir dahaki ay ödemeyi teklif ettiklerini ifade etti. Yılsonunda öğrencinin verdiği zarardan dolayı harcadığı maliyetler hakkında da konuşan Abdullah Boztepe, en az 6 bin lira harcadığını ifade etti. Ev sahibi Abdullah Boztepe, "Kirayı ödemelerinde de sıkıtı yaşıyorum, aileleri parayı yollasa da parayı harcıyorlar ve 'kirayı bir dahaki ay versem' diyor. Kapının önüne bir sürü ayakkabı diziliyor, içerde çok fazla kalıyorlar bu da çok yanlış. Bahaneleri ise ders çalışmak için toplaştık oluyor. İçerde çok fazla gürültü oluyor. Ben evi o kadar temiz veriyorum ki bütün evler tertemiz. İki yıl önce bir öğrenci kiracım dolabın kapaklarını yağlı boyayla boyamış. 'Neden boyadın' diye sordum, 'öyle istiyorum' dedi onunla tartıştık bu konu yüzünden. Öğrenciler evi berbat ediyorlar, çalışanlarda yapıyor tabii ki ama en çok öğrenciler. Halılarımı yakıyorlar, sigara içerken külünü koltuğa atıyor çekyatımı yakıyor. Öğlenciler evimi temiz bırakmıyorlar. En az 6 bin lira masrafım oluyor. Yıpranmış eşyaları atıyorum çünkü yeni kiracıya temiz eşyalarla vermek istiyorum. En az 6 bin lira çöpe atıyorsun. Örneğin bir öğrenci parkelerimi yakmıştı mesela, o parkelerin değişimi en az 2 bin lira. Yani bu saydım hususlara öğrencileri dikkat etmesi gerekiyor. Tertemiz evi teslim edeceklerse ben de devamlı onları kiracı olarak alırım" diye konuşarak serzenişte bulundu.

Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor
Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor
Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor
Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor

Anadolu Üniversitesi, Güllük Mahallesi, Almanya, Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek 10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba 10:46 Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu 10:40 Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum 10:27 Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı 10:03 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı 09:53 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı
09:44 "Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesi yayınlandı! Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, listedeki tek Türk Camdaki Kız'ın gündem olan dürbün sahnesi! Feride, gerdeğe giren Sedat ve Nalan'ı karşı binadan izledi 09:35 Camdaki Kız'ın gündem olan dürbün sahnesi! Feride, gerdeğe giren Sedat ve Nalan'ı karşı binadan izledi

Son Dakika Haberleri
10:47 Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı
10:45 Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı
10:40 Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
10:28 16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı
10:26 Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum
10:13 Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor
10:03 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı
09:58 Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi
09:53 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı
09:49 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlar ile ilgili açıklamaları sonrası denetimler sıklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlar ile ilgili açıklamaları sonrası denetimler sıklaştı         
10:56
Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı         
10:47
Güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor         
10:45
16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı 16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı         
10:28
Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor         
10:14
Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi         
09:58
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı         
09:50
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı         
08:00
16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti         
22:34
Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü         
22:23
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 11:01:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ev sahipleri öğrenciye değil 'Sorumsuz öğrenciye' ev vermek istemiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement