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Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar - Son Dakika

Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar

24.09.2021 16:29

Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar Samsun'da odaların bin 250 TL'ye kiralanmasına esnaftan tepki geldi SESOB Başkanı Güler: "Daracık bir odayı bin 500 TL'ye aylık kiraya vermenin bir anlamı yok" Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği...

Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar

Samsun'da odaların bin 250 TL'ye kiralanmasına esnaftan tepki geldi

SESOB Başkanı Güler: "Daracık bir odayı bin 500 TL'ye aylık kiraya vermenin bir anlamı yok"

SAMSUN - Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, fırsatçılık yapan bazı ev sahiplerinin 25 metre karelik bir odadan "bin 250 TL" kira istemesine tepki gösterdi.

Salgın sonrası yüz yüze öğretime başlayacak öğrenciler, öğrenim görecekleri şehirlere gelmeye başladı. İki devlet üniversitesi ve 100 bine yakın üniversite öğrencisi bulunan Samsun'da da öğrenci hareketliliği giderek arttı.

Samsun merkezde öğrencilere kiralanan 1+1 evlerin aylık kira ücretleri 1250 - 2500 TL arasında değişirken, üniversiteye yakın olan Atakum ilçesinde kiralık evlerin dolmasından veya çok pahalı olmasından dolayı evler oda olarak kiraya verilmeye başlandı. İnternetteki kira ilanlarında 3+1 dairenin 25 m2'lik bir odasının aylık kira ücretinin 1250 TL olması dikkat çekti. İlanlara göre yatak ve dolap olan 25 m2'lik odadan 1250 TL, aynı büyüklükteki eşyasız odadan ise 1000 TL isteniyor. SESOB Başkanı Eyüb Güler de öğrencilere fahiş fiyata ev ve oda kiralayan ev sahiplerini duyarlı olmaya davet etti.

"Daracık bir odayı bin 500 TL'ye aylık kiraya vermenin bir anlamı yok"

25 m2'lik odanın fiyatının bin 500 TL olmaması gerektiğini ifade eden Hacı Eyüb Güler, "Üniversitelerde eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Türkiye'ye, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı olsun. Bazı eksiklikler elbette var. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu sıkıntıların en kısa sürede giderileceğini söyledi. Şu anda ortada bir karışıklık var. Bu karışıktan kim olursa olsun faydalanmaması lazım. Çünkü Türkiye hepimiz. Şehirde okuyacak öğrenciler bizim talebemiz. Öğrenciler, parası olan kişiler değil. Bunlar ya köylerden ya da farklı şehirlerden ilimize öğrenim görmeye geliyorlar. Bu öğrencilerden faydalanmak kimseye fayda getirmez. Çok eski zamanda evler talebeler parasız açılırdı. Eskiden farklı şehirden gelen öğrencilere vatandaşlar evlerini açar ve yemek verirdi. Tabii ki devir eski devir değil. Onlar eskide kaldı. Evlerin pansiyona çevrilmesi de şu aşamada güzel bir şey. Çocukların belli bir ücret karşılığında barındırmak güzel ama bundan faydalanıp da fiyatları arttırmanın bir anlamı yok. Daracık bir odayı bin 500 TL'ye aylık kiraya vermenin bir anlamı yok. Bunları ucuz ve makul fiyatlarda vermekte fayda var. Bu işin vebali ve günahı var. Herkesin elini vicdanına koyması lazım" dedi.

"Bin 500 TL'ye bir odayı kiralıyorsanız verginizi de vereceksiniz"

Fahiş fiyata ev ve oda kiralayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını vurgulayan Eyüb Güler, "Elimizden geldiği kadar öğrencilerin yer yurt sorununu gidermemiz lazım. Öncelikle kız öğrencilerimize sahip çıkmamız lazım. Her Türk kızı hepimizin evladıdır. En başta kız çocuklarımıza destek çıkmamız lazım. Ev de kiralanıyorsa ucuz fiyatta kiralanması lazım. Sonuç olarak maliye fahiş fiyata ev, oda kiralayanları takip etsin. Bin 500 TL'ye bir odayı kiralıyorsanız, verginizi de vereceksiniz. Gerekli yaptırımlar bu ev sahiplerine uygulandığı zaman da cezaların sonuçlarına katlanacaklar. Buradan Vergi Dairesi Başkanlığı'na şikayette bulunuyorum. Evlerini fahiş fiyatlara talebelere verenlere acil müdahale edilip, bunların kayıt altına alınmasını istiyorum. Bu iş artık ticarete giriyor. Ticarete girdikleri için de kaçak esnaf durumuna düşüyorlar. Maliye, sicil kaydı ve esnaf kayıtlarının yapılmasını istiyorum. O zaman da bakalım aldıkları para bunu karşılayabilecek mi, ellerine ne kalacak? Yaptıkları hayır mı yoksa kazanç mı olacak? Onu göreceğiz" diye konuştu.

"1 odanın fiyatı en fazla 600 TL olmalı"

Fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerektiğine değinen Başkan Güler, şunları söyledi:

"Fahiş fiyatların sorumlusu emlakçılar değil, ev sahipleridir. Ev sahibi ne isterse emlakçı onu yapar. Emlakçı bir nevi ev sahibinin avukatı gibidir. Ev sahipleri bu durumdan faydalanmaya kalkıyorlar. Bu iş karşısında mali birimlere şikayette bulunuyorum. Ev sahiplerinin elde ettiği kazançların vergisinin alınmasını istiyorum. Bence Samsun merkezde ortalama ev kira fiyatları bin TL ise, 1 odanın fiyatı da 600 TL'yi geçmemeli."

Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar
Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar
Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar
Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar

Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan bin 250 TL kira istiyorlar - Son Dakika
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