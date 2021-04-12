Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı

Kira artışlarında dikkate alınan tüketici fiyat endeksindeki son on iki aylık ortalama değişimi yüzde 16,19 iken Türkiye genelinde kira fiyat ortalaması son bir yılda metrekare başına 8,2 TL'den 10,13 TL'ye çıkarak yüzde 23,5 seviyesinde artış gösterdi. Uzmanlar ise eski kiracılar için avantaj olan bu durumun yeni kiralık daire arayanlar için ise bütçeleri oldukça zorladığını kaydediyor.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM FİYATLARI YÜKSELTİYOR"

Özellikle yeni dairelerde kira değer artışının çok daha yüksek olduğunu ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı "Deprem başta olmak üzere yeni konut arzında yaşanan durgunluk, kentsel dönüşüm, ailelere uygun kiralık dairelerin fiyatlarını artırmada etkili oluyor. Bunun yanı sıra özellikle uzaktan eğitim nedeniyle üniversite öğrencilerine yönelik kiraya verilen evlerin fiyatlarında ise ciddi düşüşler söz konusu" dedi.

"ARTIŞLARDA YASAL DÜZENLEMEYE GÖRE HAREKET EDİLMELİ"

Eski kiracılar tarafından uzun süredir oturulan taşınmazların, bazı bölgelerde emsal kira değerlerinin çok altında kaldığını belirten Özelmacıklı "Artışlar için öncelikle kontrattaki yazılı artış onanına bakılmalı. Kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile de sınırlandırıldığı unutulmamalı" diye konuştu.

EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN İLLER

Özelmacıklı "Kira rayiçlerinin son bir yıl içinde yüzde 50'den fazla arttığı illere baktığımızda Muş, Karaman, Kahramanmaraş, Uşak, Bilecik, Bingöl ve Burdur illeri göze çarpıyor. Düşüş yaşanan iller ise Van ve Elazığ oldu" dedi.