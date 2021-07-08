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Ev sahiplerinin rüyasına giren mezar, belediye çalışması sebebiyle yol ortasında kaldı - Son Dakika

Ev sahiplerinin rüyasına giren mezar, belediye çalışması sebebiyle yol ortasında kaldı

08.07.2021 13:32

Sivas'ta belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle yol ortasında kalan tek mezar görenleri şaşkına çeviriyor. Bir şehide ait olduğu düşünülen mezar, eşilen bahçenin içinden çıkmış. Mezarla ilgili konuşan mahalleli, "Önceden burası bahçeli bir evdi. Ev sahiplerinin rüyasına girince mezarı bulmuşlar. 100'lerce yıldır burada" açıklamasını yaptı.

Şarkışla ilçesi Yeni Mahalle Hamzaoğlu sokakta, yol ortasına kalan tek mezarı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yıllar önce belediye tarafından istimlak edilen bir evin bahçesinde bulunan mezar, evler yıkılınca yol ortasında kaldı. Mezar taşında "Gariban Şehit Baba" yazılı olsa da mezarın tam olarak kime ait olduğu bilinmiyor.

Ev sahiplerinin rüyasına girince keşfedilen mezar, belediye çalışması sonucu yol ortasında kaldı

BİR ŞEHİDİN GÖMÜLÜ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Çevre düzenleme çalışması sırasında kaldırılmayan mezarda bir şehidin gömülü olduğu düşünülüyor. Etrafından araçların geçtiği, bazı vatandaşların da başına gelerek dua ettiği mezar, drone ile havadan da görüntülendi.

Ev sahiplerinin rüyasına girince keşfedilen mezar, belediye çalışması sonucu yol ortasında kaldı

"ABDEST ALINCA RÜYAYA GİRİYOR"

Kandemir Mahallesi Muhtarı Ahmet Hark, yol ortasındaki mezarda bulunduğu düşünülen kişinin daha önceleri ev sahiplerinin rüyalarına girdiğini söyleyerek, "Biz biliriz ki yıllardır burada bir yatır olduğunu söylerlerdi. 35-40 sene önce evin yanında bir bahçeydi burası. Bahçeyi eştiler. Eştiklerinde mezar çıktı. Ev sahiplerinin daha önce rüyalarına da giriyordu. Öyle söylerlerdi. Abdest alan filan gördüğünü söylerdi. Evin sahipleri burayı yatır olarak yaptılar. Kenarındaki evler de yıkıldı, burası yatır olarak böylece kaldı. 100'lerce yıldır yatır olarak bilinen bir yer. Ama yatırın ismi bilinmiyor. Bizim özellikle ziyaretlere inancımız var. Yatırın olduğu yerde kalması, belki bir şehittir, belki alim kişidir. Burada kalması uygundur. Yatırın kenarından da gidilebilir" dedi.

İşte mezardan görüntüler:


Ev sahiplerinin rüyasına girince keşfedilen mezar, belediye çalışması sonucu yol ortasında kaldı
Ev sahiplerinin rüyasına girince keşfedilen mezar, belediye çalışması sonucu yol ortasında kaldı
Ev sahiplerinin rüyasına girince keşfedilen mezar, belediye çalışması sonucu yol ortasında kaldı
Ev sahiplerinin rüyasına girince keşfedilen mezar, belediye çalışması sonucu yol ortasında kaldı
Ev sahiplerinin rüyasına giren mezar, belediye çalışması sebebiyle yol ortasında kaldı

İstimlak, Abdest, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ev sahiplerinin rüyasına giren mezar, belediye çalışması sebebiyle yol ortasında kaldı - Son Dakika


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