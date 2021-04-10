Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak

29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için geri sayım başladı. Geçen sene koronavirüs salgınının ilk döneminde önlem amaçlı olarak İstanbul'da yapılması planlanan final Portekiz'e taşınmıştı. Bu sene ise finale Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. İstanbul'da oynanacak final için stadyumdaki eksiklikler giderildi, bakımlar yapıldı. Dev final öncesi kupa da sporseverlerle buluşturulacak.

16 YIL SONRA İSTANBUL

En son 2005'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi Liverpool-Milan finali, futbolseverlerin sıkça bahsettiği bir maç olmuştu. 29 Mayıs'taki final öncesi 7,5 kilogram ağırlığındaki ve 73,5 santimetre boyundaki bu gümüş kupa, sporseverler için ziyarete açılacak. 21 Nisan'da Zorlu'da sergilenecek büyük organizasyonun kupasına yoğun ilgi var. Organizasyonun sponsorlarından PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Dünyanın dört gözle beklediği bu çok önemli final öncesinde bir kez daha futbol coşkusunu eğlenceyle taçlandıracağımız alternatifler sunmaktan gurur duruyoruz" diye konuştu.