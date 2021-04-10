Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak - Son Dakika

Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak

10.04.2021 09:37
Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası 29 Mayıs'taki dev final öncesi İstanbul'da sergilenecek. 7,5 kilogram ağırlığında ve 73,5 santimetre boyundaki gümüş kupa, Avrupa ile Asya'nın birleştiği İstanbul'da bu yıl 66. kez havaya kaldırılacak. Avrupa'nın kulüp organizasyonları bakımından en önemli kupası, 21 Nisan'da İstanbul'da sporseverlerin ziyaretine açılacak.

29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için geri sayım başladı. Geçen sene koronavirüs salgınının ilk döneminde önlem amaçlı olarak İstanbul'da yapılması planlanan final Portekiz'e taşınmıştı. Bu sene ise finale Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. İstanbul'da oynanacak final için stadyumdaki eksiklikler giderildi, bakımlar yapıldı. Dev final öncesi kupa da sporseverlerle buluşturulacak.

Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak

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En son 2005'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi Liverpool-Milan finali, futbolseverlerin sıkça bahsettiği bir maç olmuştu. 29 Mayıs'taki final öncesi 7,5 kilogram ağırlığındaki ve 73,5 santimetre boyundaki bu gümüş kupa, sporseverler için ziyarete açılacak. 21 Nisan'da Zorlu'da sergilenecek büyük organizasyonun kupasına yoğun ilgi var. Organizasyonun sponsorlarından PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Dünyanın dört gözle beklediği bu çok önemli final öncesinde bir kez daha futbol coşkusunu eğlenceyle taçlandıracağımız alternatifler sunmaktan gurur duruyoruz" diye konuştu.

Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak
Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak

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Son Dakika Spor Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak - Son Dakika Spor


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