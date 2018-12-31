Son Dakika Haberleri: Ev Sineması: Benq Tk800 Projektör İncelemesi

Ev Sineması: Benq Tk800 Projektör İncelemesi

45 dakika önce

Kendi ev sinemanızı kurmak nasıl olur?

Kendi ev sinemanızı kurmak nasıl olur? 4K çözünürlük ve HDR desteği ile gelen DLP projeksiyon cihazının özelliklerine, BenQ TK800 inceleme videomuzda yakından bakıyoruz: https://www.technopat.net/2018/12/31/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:28 Kaynak: Youtube

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