Ev Sineması: Benq Tk800 Projektör İncelemesi
45 dakika önce
Kendi ev sinemanızı kurmak nasıl olur?
Kendi ev sinemanızı kurmak nasıl olur? 4K çözünürlük ve HDR desteği ile gelen DLP projeksiyon cihazının özelliklerine, BenQ TK800 inceleme videomuzda yakından bakıyoruz: https://www.technopat.net/2018/12/31/...
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:28 Kaynak: Youtube
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