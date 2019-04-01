Ev Tadilatında İnsan İskeleti Bulundu
23 dakika önce
Adana'da bir kişinin satın aldığı evde işçiler tadilat yaparken, ardiye olarak kullanılan yerde insan kafatası ve kemikleri bulundu.
Adana
'da bir kişinin satın aldığı evde işçiler tadilat yaparken, ardiye olarak kullanılan yerde insan kafatası ve kemikleri bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan
ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İ.'nin uzun yıllar oturduğu evi Şehmuz A. yaklaşık bir ay önce satın aldı. Şehmuz A. ev eski olduğu için tadilat yaptırıp oturmak istedi. Bugün de işçiler gelerek evde tadilata başladı. Bir işçi evin banyosunun üst tarafında bulunan ardiye kısmında çalışmak isteyince burada bir torba ve kutu içinde bir şeyler olduğunu gördü. Kutu ve torbayı ardiyeden çıkardığında kutunun ve torbanın içinde insan kafatası ile kemikleri olduğunu gördü. İşçi
hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kafatası ve kemiklere el koyarak incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerden sonra bulunan kafatası ve kemiklerin sırrı çözülecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:52 Kaynak: İHA
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