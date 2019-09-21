Ev taşımada silahlı, tornavidalı kavga: 2 yaralı

İstanbul Sultangazi'de evini taşımak isteyen aile ile çağırdığı nakliyat şirketi çalışanları arasında çıkan kavgada bir kişi tornavidayla yaralanırken, bir kişi de silahla yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi 2491. Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde yaşandı. İddiaya göre, bir aile evini taşımak için bir nakliyat şirketi ile anlaştı. Evi taşımaya gelen kişiler, evi taşıdığı sırada ev sahibi ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma şiddetini artırarak kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi tornavidayla, bir kişi de ise silahla vurularak yaralandı.



Kavgayı gören mahalle sakinleri ise durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan yaşanan olay nedeniyle ev sahibinin eşyalarının bir kısmı sokakta kaldı. - İSTANBUL