'Ev tekstili 5.5 milyar dolarlık ihracat yapacak'

TETSİAD Başkan Adayı Şerafettin Demir, hem 5 milyar dolarlık ihracatı artırmak hem de 2 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

TETSİAD Başkan Adayı Şerafettin Demir, hem 5 milyar dolarlık ihracatı artırmak hem de 2 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

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