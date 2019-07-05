Son Dakika Haberleri: 'Ev tekstili 5.5 milyar dolarlık ihracat yapacak'
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'Ev tekstili 5.5 milyar dolarlık ihracat yapacak'

1 saat önce

TETSİAD Başkan Adayı Şerafettin Demir, hem 5 milyar dolarlık ihracatı artırmak hem de 2 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

'Ev tekstili 5.5 milyar dolarlık ihracat yapacak', System.String[]
TETSİAD Başkan Adayı Şerafettin Demir, hem 5 milyar dolarlık ihracatı artırmak hem de 2 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:02 
İhracat, Ekonomi
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