'Ev tekstili 5.5 milyar dolarlık ihracat yapacak'
1 saat önce
TETSİAD Başkan Adayı Şerafettin Demir, hem 5 milyar dolarlık ihracatı artırmak hem de 2 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
TETSİAD Başkan Adayı Şerafettin Demir, hem 5 milyar dolarlık ihracatı artırmak hem de 2 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:02
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