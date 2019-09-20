Ev tekstili Rusya pazarındaki eski gücüne yeniden kavuşuyor
1 saat önce
Türk ev ve mekan tekstili sektörü, gözde pazarlarının başında gelen Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan Heimtextil Russia 2019 Fuarı'nı başarıyla tamamladı.
Türk ev ve mekan tekstili sektörü, gözde pazarlarının başında gelen Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan Heimtextil Russia 2019 Fuarı'nı başarıyla tamamladı. Türk firmalar dünyanın önde gelen alıcıları ile Rusya Federasyonu ve çevresindeki cumhuriyetlerden alıcılarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:55
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