Son Dakika Haberleri: Ev tekstili Rusya pazarındaki eski gücüne yeniden kavuşuyor
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Ev tekstili Rusya pazarındaki eski gücüne yeniden kavuşuyor

1 saat önce

Türk ev ve mekan tekstili sektörü, gözde pazarlarının başında gelen Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan Heimtextil Russia 2019 Fuarı'nı başarıyla tamamladı.

Ev tekstili Rusya pazarındaki eski gücüne yeniden kavuşuyor, System.String[]

Türk ev ve mekan tekstili sektörü, gözde pazarlarının başında gelen Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan Heimtextil Russia 2019 Fuarı'nı başarıyla tamamladı. Türk firmalar dünyanın önde gelen alıcıları ile Rusya Federasyonu ve çevresindeki cumhuriyetlerden alıcılarla bir araya geldi.

Moskova, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:55 
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