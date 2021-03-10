Ev tekstili sektörü UR-GE projeleriyle yurt dışına daha fazla açılacak - Son Dakika

Ev tekstili sektörü UR-GE projeleriyle yurt dışına daha fazla açılacak

10.03.2021 13:46
Ev tekstili sektörü UR-GE projeleriyle yurt dışına daha fazla açılacak, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ev tekstili sektöründe iki yeni Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ev tekstili sektöründe iki yeni Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi başladı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, paketli ev tekstili ürünleri ile perdelik ve döşemelik kumaş sektörlerinde hayata geçirilen projeler kapsamında ortak yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri yürütülmesi hedefleniyor.

Projelerin, çevrim içi olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, dünyada ev tekstili ticaretinin büyüklüğünün 100 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Ev tekstili üretiminde Bursa'nın önemine dikkati çeken Kuş, UR-GE projeleriyle bu sektörde başarı çıtasını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kuş, Bursa'nın sektörde yüksek bir kalite algısına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Perde, tül, kumaş, havlu, bornoz, çarşaf ve nevresim gibi ürün gruplarında nitelikli üretim yapan çok sayıda firmamız bulunuyor. Küresel pazarda rekabet ettiğimiz Çin'e karşı hem kalite hem de lojistik olarak önemli avantajlara sahibiz. UR-GE kapsamında gerçekleştireceğimiz yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri, alım heyetleri ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile ihracat potansiyelimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Bursa'nın kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatının 4 dolar seviyesindeyken ev tekstilinde bu rakamın 8 doların üzerine çektiğini dile getiren Kuş, şöyle devam etti:

"Markalaşma ve tasarımla katma değeri yükselterek sektörü daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Firmalarımız bu alandaki çalışmaları kendi imkanlarıyla yaptıklarında yüksek maliyetlerle karşılaşıyorlar ancak UR-GE ve kümelenme modeli ile yürütülen çalışmalara Ticaret Bakanlığımız yüzde 75 destek sağlıyor. Yeni düzenleme ile sanal ortamda gerçekleştirilecek yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinin de destek kapsamına alınması firmalarımıza önemli bir avantaj sağlayacak."

"Paketli Ev Tekstili Ürünleri" UR-GE'sinde 24, "Perdelik ve Döşemelik Kumaş Sektörü" UR-GE'sinde ise 46 firmanın yer aldığı bilgisini veren İsmail Kuş, üç yıl olan proje sürelerinin başarı koşuluyla Bakanlık tarafından iki yıl daha uzatılabildiğini sözlerine ekledi.???????

Ev tekstili sektörü UR-GE projeleriyle yurt dışına daha fazla açılacak

Ev Tekstili, İhracat, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ev tekstili sektörü UR-GE projeleriyle yurt dışına daha fazla açılacak - Son Dakika Ekonomi


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