'Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'na geri sayım başladı - Son Dakika

Ev tekstili sektöründe dünya çapında yılın en büyük buluşmalarından biri olması beklenen HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, 17-21 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Ev tekstili sektörünün dünyadaki en önemli aktörleri, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nda bir araya gelecek. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ve KFA Fuarcılık tarafından bu yıl 26.'sı düzenlenecek HOMETEX, pandemi sonrası ev tekstili sektöründeki ilk ve en büyük fuar organizasyonu olacak. 200 bin metrekare kapalı alanda, yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla gerçekleşecek fuar, dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli alım heyetlerini Türk ev tekstili sektörü temsilcileri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

"SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞAN BİR FUAR OLACAK"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektörünün büyüklüğüne yakışan, dünya çapında bir fuar düzenleyeceklerini söyledi. HOMETEX'in Türk ev tekstili sektörünün küresel arenadaki rekabetçiliğine güç katacağını ifade eden Başkan Burkay, "HOMETEX, pandemi sonrası ev tekstili sektöründe dünya çapında düzenlenen ilk büyük etkinlik olacak. TETSİAD ve KFA Fuarcılık şirketi organizasyonunda gerçekleştireceğimiz fuarın hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Fuarın dünya genelinde tanıtımı için de ticari diplomasi faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı destek ve koordinasyonuyla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri kapsamında alım heyetleri düzenleyeceğiz. Ayrıca fuara davet edeceğimiz yabancı alıcıları Polonya'dan Senegal'e, Hollanda'dan Şili'ye kadar yurt dışındaki diplomatik temsilcilerimizin katkıları ve fuar komitemizin detaylı çalışmaları ile belirliyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelecek nitelikli alım heyetleri, trend alanları ve seminerler ile HOMETEX, sektörün gelişip büyümesine katkı verecek yeni iş birliklerinin kurulmasına ev sahipliği yapacak" dedi.

"ÜRETİM VE İHRACATA ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nın sektöre yeni ufuklar kazandırmaya devam edeceğini söyledi. İTO'nun, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne çok ciddi yatırım yaptığını ve dünya çapında bir fuar merkezi haline getirdiğini belirten Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezi'nde bütün önemli fuarlara ev sahipliği yapabilecek bir altyapı oluşturduk. İhracatta yıldızı parlayan sektörlerimizden ev tekstilinde düzenlenecek HOMETEX Fuarı Türk fuarcılık tarihi için de bir dönüm noktası olacak. Stantların ve ürünlerin kalitesi, zengin içeriği ve alım heyetleri ile HOMETEX, alanında dünyanın en önemli buluşmalarından biri olmayı sürdürecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerimizin de katkısıyla HOMETEX, ev tekstili sektörünün üretim ve ihracatına çok önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

"DAHA GÜÇLÜ VE DAHA KATILIMCI"

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük iki fuarından biri olan HOMETEX'i iki yıllık bir aranın ardından 26. kez düzenleyeceklerini söyledi. KFA Fuarcılık iş birliğinde "Daha Güçlü ve Daha Katılımcı" sloganıyla, dünya çapında ses getirecek bir fuara imza atmaya hazırlandıklarını ifade eden Bayram, "TETSİAD olarak ev tekstili sektörümüzün gelişimine ve ihracatına daha fazla katkı sağlamak adına çok önemli projeler geliştiriyoruz. HOMETEX Fuarı, 190'dan fazla ülkeye yıllık 3,1 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip Türk ev tekstili sektörümüze önemli bir katma değer oluşturacak. Pandemiden çıkış sürecinde ev tekstili sektöründeki ilk büyük organizasyon olacak HOMETEX'e hem yurt içi hem de yurt dışından çok büyük bir talep var. İş dünyamızın etkin katılımı ile düzenleyeceğimiz fuarımız, ev tekstili sektörümüzün küresel arenadaki rekabetçi pozisyonunu güçlendirirken, ihracat ve ticari bağlantıların gelişmesine de imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.