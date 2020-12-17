Ev tekstilinde ilk kez sanal fuar yapılacak - Son Dakika

Ev tekstilinde ilk kez sanal fuar yapılacak

17.12.2020 18:02
Ev tekstilinde ilk kez sanal fuar yapılacak, System.String[]

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Sanayi Odası (DSO) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin ev tekstili alanındaki ilk sanal Virtual Hometex Turkey Fuarı, pandemi süreci sanal ortama taşındı.

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Sanayi Odası (DSO) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin ev tekstili alanındaki ilk sanal Virtual Hometex Turkey Fuarı, pandemi süreci sanal ortama taşındı. Denizli başta olmak üzere ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'den 100 firma sanal fuara katılacak. 12-17 Ocak arasında yapılacak sanal fuarda Türk ev tekstili üreticileri, ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'dan davet edilecek ziyaretçilerle bir araya gelecek.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek sanal ev tekstili fuarı Virtual Hometex Turkey hakkında bilgi verdi. DENİB Başkanı Hüseyin Memuşoğlu, Denizli'deki iki sivil toplum kuruluşu odanın fuar için güçlerini birleştirdiğini, 12-17 Ocak 2021 tarihlerinde organize edilecek ve Türkiye'nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı olacak etkinlik için çalışmaların son sürat devam ettiğini söyledi. Memişoğlu, "Heimtextil Fuarı, pandemi dolayısıyla ertelenmeseydi 12-15 Ocak 2021'de düzenlenecekti. Biz de Virtual Hometex Turkey Fuarı'nı bu tarihlerde organize etmeye karar verdik. Hatta hafta sonunu da işin içine katarak, fuarımızı 16 ve 17 Ocak'a uzattık. Fuarımızı tüm Türkiye'ye açtık. Sadece Denizli'den değil, İstanbul'dan, Bursa'dan ve ülkemizin farklı bölgelerinden katılımcılarımızın yer alacağı fuar dolayısıyla şimdiden çok heyecanlıyız. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştireceğimiz Virtual Hometex Turkey Fuarı'yla iyi bir başlangıca imza atarak, diğer ihracatçı sektörlerimizde de benzer etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Hedef olarak ev tekstili ürünlerini satın almacı ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Rusya olarak 5 ülke belirledik. Sanal fuarda Türk katılımcılar ile 5 ülkedeki alıcılar bir araya gelecek. Artık fiziki fuarların yanında hibrit fuarlar da yer alacak. Firmaların bu tür fuarlarda yer almasını gerektiğini düşünüyoruz. Bu fuar Türkiye'nin ev tekstili sektörü için önemli bir fuardır" dedi.

DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesi ile birlikte tüm dünyada fuarların iptal edilmeye başladığını ifade ederek, "Yıllık 3.5 milyar dolar ihracatı olan Denizli sanayicisinin ürünlerini tanıtması, yeniliklerini göstermesi anlamında fiziksel fuarlar büyük bir önem taşıyordu. Bu düşünce ile Sanayi Odası olarak bu durumu nasıl telafi edeceğimizi düşünmeye başladık ve sanal fuarların yeni dönemde bu anlamda yeni bir enstrüman olacağını öngördük. Tüm sektörler için fuarların önemli olduğunu biliyoruz ancak böyle bir organizasyonda ilk adımı Denizli'nin ve kurumlarının tecrübeli olduğu ev tekstil fuarıyla yapmaya karar verdik. Yeni dönemde ülkemiz sanayisi ve ihracatı için değişimin öncüsü olmak istiyoruz. Virtual Hometex Turkey Fuarı, bu çalışmalarımızın ilk örneğidir. Firmalarımızın dijitalleşmesi ve uluslararası rekabet güçlerini kaybetmemesi için benzer çalışmalarımız diğer sektörler için de devam edecektir" dedi.PANDEMİ DÖNEMİ EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE RAĞBETİ ARTIRDIPandemi sürecinde, evde kalmayla birlikte ev tekstili ürünlerine rağbetin arttığını ifade eden Kasapoğlu, "Fuarımıza katılım sayısını 100 firma olarak sınırlı tuttuk. Şu anda başvurular 70'i geçmiş durumda. Önemli bir organizasyona 2 odanın ev sahipliği yapmasını önemsiyoruz. Fuarın adını güçlendirdi. Ev tekstili, pandemi sürecinde diğer sektörlerdeki krize rağmen aksine kendini geliştiren ve büyüyen sektör olarak ortaya çıktı. İnsanların pandemi sürecinde evde kalmaları, tüketimlerini ev üzerine yapmaları, ev tekstilinin önünü açtı. Evinde oturan Avrupalılar ve kendi vatandaşlarımız alışverişlerini dış giyim ya da dışarıya yönelik objelerden ziyade evde tüketebilecekleri evde kullanabilecekleri ürünlere yönelince ev tekstiline büyük talep oldu. Bunun ihracat rakamlarında da görüyoruz. Ev tekstili sektörü Denizli'deki ihracat rakamlarında artışı en fazla sağlayan sektör olarak ortaya çıkıyor. Sanal fuarlar, fiziksel fuarların yerini tutmaz ama bundan sonra hayatımızda olacaktır" diye konuştu.

Ev tekstilinde ilk kez sanal fuar yapılacak
Ev tekstilinde ilk kez sanal fuar yapılacak
Ev tekstilinde ilk kez sanal fuar yapılacak

Türkiye, Denizli, Turkey, Fuar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ev tekstilinde ilk kez sanal fuar yapılacak - Son Dakika


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