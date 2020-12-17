Ev tekstilinde ilk kez sanal fuar yapılacak - Son Dakika

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Sanayi Odası (DSO) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin ev tekstili alanındaki ilk sanal Virtual Hometex Turkey Fuarı, pandemi süreci sanal ortama taşındı. Denizli başta olmak üzere ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'den 100 firma sanal fuara katılacak. 12-17 Ocak arasında yapılacak sanal fuarda Türk ev tekstili üreticileri, ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'dan davet edilecek ziyaretçilerle bir araya gelecek.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek sanal ev tekstili fuarı Virtual Hometex Turkey hakkında bilgi verdi. DENİB Başkanı Hüseyin Memuşoğlu, Denizli'deki iki sivil toplum kuruluşu odanın fuar için güçlerini birleştirdiğini, 12-17 Ocak 2021 tarihlerinde organize edilecek ve Türkiye'nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı olacak etkinlik için çalışmaların son sürat devam ettiğini söyledi. Memişoğlu, "Heimtextil Fuarı, pandemi dolayısıyla ertelenmeseydi 12-15 Ocak 2021'de düzenlenecekti. Biz de Virtual Hometex Turkey Fuarı'nı bu tarihlerde organize etmeye karar verdik. Hatta hafta sonunu da işin içine katarak, fuarımızı 16 ve 17 Ocak'a uzattık. Fuarımızı tüm Türkiye'ye açtık. Sadece Denizli'den değil, İstanbul'dan, Bursa'dan ve ülkemizin farklı bölgelerinden katılımcılarımızın yer alacağı fuar dolayısıyla şimdiden çok heyecanlıyız. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştireceğimiz Virtual Hometex Turkey Fuarı'yla iyi bir başlangıca imza atarak, diğer ihracatçı sektörlerimizde de benzer etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Hedef olarak ev tekstili ürünlerini satın almacı ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Rusya olarak 5 ülke belirledik. Sanal fuarda Türk katılımcılar ile 5 ülkedeki alıcılar bir araya gelecek. Artık fiziki fuarların yanında hibrit fuarlar da yer alacak. Firmaların bu tür fuarlarda yer almasını gerektiğini düşünüyoruz. Bu fuar Türkiye'nin ev tekstili sektörü için önemli bir fuardır" dedi.