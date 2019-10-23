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Son Dakika Ekonomi Ev tekstilinde yaratıcı gençler ödüllerini aldı

Ev tekstilinde yaratıcı gençler ödüllerini aldı

1 saat önce

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda dereceye giren tasarımcılar ödüllerini aldılar.

Ev tekstilinde yaratıcı gençler ödüllerini aldı, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda dereceye giren tasarımcılar ödüllerini aldılar.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:34 
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