Ev tekstilinde yaratıcı gençler ödüllerini aldı
1 saat önce
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda dereceye giren tasarımcılar ödüllerini aldılar.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda dereceye giren tasarımcılar ödüllerini aldılar.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:34
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