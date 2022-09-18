TCL Sweeva 6500 robot süpürge inceleme! - Son Dakika
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TCL Sweeva 6500 robot süpürge inceleme!

18.09.2022 13:09
TCL Sweeva 6500 robot süpürge inceleme!

Ev temizliğinde giderek normalleşen teknolojilerden olan akıllı robot süpürgelerden TCL Sweeva 6500 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Ev temizliğinde giderek normalleşen teknolojilerden olan akıllı robot süpürgelerden TCL Sweeva 6500 modelini inceledik.

TCL Sweeva 6500 inceleme!

TCL Sweeva 6500 satın almak için buraya tıklayın

TCL'in akıllı robot süpürgesi; manyetik şeritten oluşan sanal duvar ile girilmez bölge tespiti bulunuyor. Bu sayede sadece belirli alanların temizliğini belirleyebiliyor ve kaydedebiliyorsunuz. Gelişmiş bir düşme ve çarpışma önleme sensörü ile güçlendirilmiş akıllı koruma sistemi bulunan bu cihazda Wi-Fi mevcut ve Alexa ile Hey Google aracılığı ile sesli komut çalıştırabiliyor.

Evde küçük çocuk veya evcil hayvan besleyenleri etkilemeyen 65 desibel gürültü seviyesi de oldukça önemli bir özellik. İri taneli tozlarda etkili döner fırçası ve ince taneli tozlarla, evcil hayvan tüylerinde derinlemesine temizlik sunan dar kesitli emiş başlığı bulunuyor. Ayrıca 2 cm'ye kadar tırmanma özelliği ile büyük eşikleri aşabiliyor.

TCL'in akıllı robot süpürgesinde; uygulama üzerinden belirlenebilen ve manyetik şeritten oluşan sanal duvar ile girilmez bölge tespiti bulunuyor. Bu sayede sadece belirli alanların temizliğini belirleyebiliyor ve kaydedebiliyorsunuz. Gelişmiş bir düşme ve çarpışma önleme sensörü ile güçlendirilmiş akıllı koruma sistemi bulunan bu cihazda Wi-Fi mevcut ve Alexa ile Hey Google aracılığı ile sesli komut çalıştırabiliyor.

Sesli komut dışında TCL Home uygulaması ve TCL TV üzerinden de kontrol edilebiliyor. Cihaz, 500 ml'lik büyük çöp haznesi ile boşaltma sırasında daha az sıklıkta daha fazla toz alıyor. Üstelik, 4 litrelik büyük toz kutusuna çöp haznesini otomatik olarak boşalttığından, neredeyse 1 aya kadar toz kutusunu sizin temizlemenize gerek kalmıyor. Evde küçük çocuk veya evcil hayvan besleyenleri etkilemeyen 65 desibel gürültü seviyesi de oldukça önemli bir özellik. İri taneli tozlarda etkili döner fırçası ve ince taneli tozlarla, evcil hayvan tüylerinde derinlemesine temizlik sunan dar kesitli emiş başlığı bulunuyor. Ayrıca 2 cm'ye kadar tırmanma özelliği ile büyük eşikleri aşabiliyor. Koronavirüs ile daha da önem kazanan HEPA filtresi, TCL Sweeva 6500 ile karşımıza çıkıyor.

Buna ek, bakteri ve mikropları yok eden UV-C sterilizasyon özelliği ile de farklılaşıyor. Akıllı robot süpürgenin 3 saate kadar kullanım süresi, 5000 mAh batarya kapasitesi ile 2700 Pa emiş gücü bulunuyor. Robot süpürgenin 6500 ve 6500M modellerinin olduğunu da belirtelim. M modelinin de Ekim ayında satışta olması bekleniyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TCL Sweeva 6500 robot süpürge inceleme! - Son Dakika

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