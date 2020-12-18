Ev tozu akarlarına dikkat; astım ataklarını tetikleyebilir - Son Dakika

Ev tozu akarlarına dikkat; astım ataklarını tetikleyebilir

18.12.2020 10:30
Ev tozu akarlarına dikkat; astım ataklarını tetikleyebilir, System.String[]

Ev içi ortamında, özellikle sıcak ve nemli ortamlarda çoğalabilen ev tozu akarlarına karşı uyarılarda bulunan Çocuk İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, "Bu canlılar insanların deri döküntüleriyle beslenir.

Ev içi ortamında, özellikle sıcak ve nemli ortamlarda çoğalabilen ev tozu akarlarına karşı uyarılarda bulunan Çocuk İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, "Bu canlılar insanların deri döküntüleriyle beslenir. Akarlar, alerjik şikayetlerin ortaya çıkmasına neden oluyor ve astım ataklarını tetikleyebiliyor. Akarların yoğun olarak yaşayabileceği peluş ve tüylü oyuncaklardan uzak durun" dedi.

Sıcak ve nemli ev ortamında uzun süre kalmanın alerjik şikayetleri arttırdığına dikkat çeken Emsey Hospital Çocuk İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars ev tozu akarlarına karşı uyarılarda bulundu. Daha önce hiçbir alerjik şikayeti olmayanlarda bile son 2-3 ayda alerjik şikayetlerin baş göstermeye başladığını söyleyen Özkars, "Ev tozu akarları gözle görülemeyen ancak mikroskopla seçilebilen çoğunlukla ev içi ortamında, özellikle sıcak ve nemli ortamlarda hızla çoğalabilen, insanların deri döküntüleri ile beslenen canlılardır. Akarların alerjiye neden olan alerjenlerinin solunum yolu ile alınması durumunda burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık, hapşırık, gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık, şişlik gibi alerjik rinit belirtileri ortaya çıkabilir" diye konuştu.

ASTIM HASTALARI DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, ev tozu akarlarının astımlı hastalarda, öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi atakları tetikleyebileceğini dile getirerek, "Hastaların bir kısmında ise ciltte kuruluk ve kaşıntı ile giden atopik dermatit bulgular oluşabilir" dedi.

Alerjik rinit için burun içi steroidli spreyler, astım için solunum yollarına uygulanan koruyucu ilaçlar verilerek tedaviye başlanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, "Atopik dermatit için cilt bakımı ve nemlendirilmesi önemli olmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda ev tozu akarı immünoterapisi yapılarak ev tozu akarına karşı kişiyi duyarsızlaştırma seçenekleri bulunmaktadır" diye konuştu.

EV TOZU AKARLARINDAN NASIL KURTULUNUR?

Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, akarları tamamen yok etmenin imkansız olduğunu söyleyerek, "En temel yöntem akarların yaşamsal koşullarını ortadan kaldıracak bazı önlemlerin alınmasıdır. Bu önlemler maruziyet azaltılabilir. Bunun için evinizi sık sık havalandırın, kuru havada, özellikle nem oranı yüzde 50'nin altına indiğinde ev tozu akarlarının hiçbiri yaşayamaz. Buhar makinelerini kesinlikle kullanmayın. Evin herhangi bir yerinde sıvı kaçağı varsa tamir edin. Yatak takımlarınızı haftada en az bir kez değiştirin ve yıkayın, ütüleyin ve güneşlendirin" ifadelerini kullandı.

YATAK, YASTIK VE YORGANLAR TIBBİ KILIFLARLA KAPLANMALI

Akarların yaşamsal alanlarının azaltılması gerektiğine ve ev bu canlıların her türlü kumaş türünde yaşayabileceğine dikkat çeken Özkars, "   Özellikle yatak, yastık, yorgan, halı, kalın kumaşlı perde ve mobilya gibi üzerinde çok kolay toz tutabilen ev eşyalarında yüksek oranda bulunurlar. Kullanılan yatak, yastık ve yorgan yün, kaz tüyü veya kuştüyü olmamalı, mümkünse akar geçirmeyen tıbbi özel kılıflarla kaplanmalıdır" diye konuştu.

PELUŞ VE TÜYLÜ OYUNCAKLARDAN UZAK DURUN!

Evlerde halının mümkünse kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Özkars, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halıyı kaldıramıyorsanız boydan boya yün halı yerine küçük ince bir kilim kullanın. Kalın veya ağır perde yerine ince tül veya stor perde tercih edin. Odada mümkün olduğunca az eşya bulundurun. Kitap, biblo, oyuncak gibi eşyaları kapalı dolaplarda muhafaza edin. Akarların yoğun olarak yaşayabileceği peluş ve tüylü oyuncakları uzaklaştırın. Haftada en az bir kez yüksek vakumlu veya HEPA filtreli bir elektrik süpürgesi ile tüm odayı temizleyin. Temizlik sırasında alerjik birey odada bulunmamalı, temizlik sonrası hafif nemli bir bezle eşyaların tozu alınmalıdır. Elektrik süpürgesi ile ev tozu akarı alerjenleri uzaklaştırılabilir. Ama yaşayan akarlar ortadan kaldırılamaz. HEPA filtrasyon yöntemi ile ev tozu akarlarının dışkıları süpürgenin torbasında kalır. Evde ve özellikle yatak odasında evcil hayvan bulundurmamaya özen gösterilmelidir"


Ev tozu akarlarına dikkat; astım ataklarını tetikleyebilir

Alerjik Rinit, Mehmet Yaşar, Çocuk, Astım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ev tozu akarlarına dikkat; astım ataklarını tetikleyebilir - Son Dakika


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