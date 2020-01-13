Ev tozu mikropları akciğerde dna hasarına yol açıyor - Son Dakika
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Ev tozu mikropları akciğerde dna hasarına yol açıyor

6 saat önce

5 yıllık yatakta 10 milyon mikrop varİlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/- Ev tozu mikrobu miteların görülme oranı kış aylarında sıkça artıyor.

5 yıllık yatakta 10 milyon mikrop var

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/- Ev tozu mikrobu miteların görülme oranı kış aylarında sıkça artıyor. Bir gram toz içinde yaklaşık 20 bin, 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon ev tozu mikrobu görüldüğünü belirten Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Son çalışmalar, miteların akciğerde DNA hasarı yaptığını ortaya çıkarmıştır. Bu hasar, akciğerin tamir kapasitesini negatif yönde etkiler" dedi.

Ev tozu mikrobu olarak bilinen mitelar, özellikle kış aylarında sıkça görülerek alerjik hastalıklara neden oluyor. Bir gram ev tozunda 500'ü canlı olmak üzere 20 bin mite bulunuyor. 5 yıl kullanılan bir yatakta ise mite sayısı 10 milyonu buluyor. Miteların ev tozu içinde bulunan sekiz bacaklı, gözle görülemeyecek kadar küçük olan haşereler olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Miteların özellikle dışkıları alerjik özellik taşıyor. Bu dışkılar genellikle tozla birlikte olduğundan toz alerjisi olarak biliniyor. Bunlar genelde nemli bölgeleri sever, tekstil ortamında yaşar, kışın sıcak ortamlarda bulunurlar. İnsanların deri ve kıl döküntüleriyle beslenirler" diye konuştu.

"AKCİĞERİ OLUMSUZ ETKİLER"

Ev tozu mikroplarının en çok yatak odasında, yataklarda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Ahmet Akçay şu bilgileri verdi:

"Özellikle deniz olan şehirlerde bunları görmekteyiz. Miteların dışkıları temizlik sırasında havaya kalkarak burundan ve ağızdan akciğerlere yani vücuda girer. Akciğerlerin broşlarında ve burnun mukozasında enflamasyon dediğimiz iltihaplanma yapar. Bunlar neticesinde astım ve alerjik nezleye neden olur. Ev tozu miteları son yapılan çalışmalarda da akciğerlerde DNA hasarı yaptığı ortaya çıkmıştır. Bu hasarın akciğerin tamir kapasitesini negatif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu astımlı hastaların daha da kötüleşmesine neden olur. Tedavinin zorlaşmasına yol açar. Aynı zamanda ev tozu miteları cilde zarar vererek egzamanın alevlenmesine neden olur. Egzaması olan çocukta bir alerji görülme oranı bin kat daha hassastır. Bu çocuklarda ilerde astım ve alerjik nezle gelişimine neden olur.?

EN ETKİLİ ÖNLEM ANTİALERJİK KILIF

Miteları önlemek için en etkili yöntemin antialerjik kılıf olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akçay, alınacak önlemleri şu sözlerle sıraladı:

"Antibakteriyel değil antialerjik kılıf kullanmalısınız. Kılıfların özelliği sıkı dokunmalarından dolayı miteların çarşafın gözeneğinden geçemeyecek kadar küçük deliklerden oluşmasıdır. Bu nedenle antialerjik kılıfların kullanılması yatağın, yastığın ve yorganın bunlarla kaplanması ve miteların hapsedilmesini sağlıyor. Bunları hapsedersek o zaman etkili olabilir. Çünkü bunları silme ve temizleme ile yok etmemiz mümkün değil. Antialerjik kılıfların da üzerine normal nevresimleri geçirmek gerekir. Bu nevresimleri de haftada bir gün 60 derecede ütülememiz gerekiyor. Parfümsüz ve kokusu az deterjanlar kullanılmalıdır. Yumuşatıcı kullanılmamalıdır. Çünkü astımı alerjisi olan çocuklarda koku hassasiyeti de oluyor.

Evi her gün havalandırmak, tekstil ürünlerini en aza indirmek, odada halı ve kilim kullanmamak gerekiyor. Eğer bir kilim kullanacaksanız da çocuklar için olmayan oyun matı kullanılabilinir. Peluş oyuncakları ortadan kaldırın. Ortalıktaki tekstil ürünlerini kapalı dolaplara kapatmak gerekiyor. Kütüphanedeki kitapların kapalı dolaplarda yer alması gerekiyor."

Yatakların mikrop ürettiğini bildiğini söyleyen Nilgün İnanç, 'En sağlıklı yatağın eskilerin kullandığı yataklar olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef artık onları kullanmıyoruz. Hijyen olarak ise karbonatı tercih ediyorum. Bunun yanı sıra bulaşık ve çamaşır makinemde limon tozu çok kullanırım. Bunlarla birlikte temizliği önemsiyorum' dedi.

Nevresimleri haftada bir değiştirdiğini anlatan Samiye Yaşar ise, 'İki günde bir tozları alıyorum. Evi düzenli olarak silip süpürüyorum' diye konuştu.

Arap sabunu ile temizlik yaptığını ifade eden Yüksel Aydemir ise, 'Evi her gün havalandırmaya özen gösteriyorum. Sabah kalktığımda ilk işim evi havalandırmak oluyor' dedi.

Ev tozu mikropları akciğerde dna hasarına yol açıyor

Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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