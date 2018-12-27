Ev Turşusu Nasıl Kurulur? | 3 Farklı Turşu Tarifi | Mutfak İpuçları
1 saat önce
3 farklı turşu tarifi, ev turşusu nasıl kurulur?
3 farklı turşu tarifi, ev turşusu nasıl kurulur? Çok işinize yarayacak mutfak ipucu ile karşınızdayım, lahana turşusu, pancar turşusu ve kırmızı soğan turşusu yapıyorum. Turşu nasıl kurulur? Turşu nasıl saklanır? Ev turşusu yapmanın püf noktaları nelerdir gibi sorularınız varsa hepsinin cevabını videoda bulabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:19 Kaynak: Youtube
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