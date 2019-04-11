Son Dakika Haberleri: Ev Turu ?? Yeni Mobilyalar Geldi!!!

Ev Turu ?? Yeni Mobilyalar Geldi!!!

1 saat önce

Bahçe mobilyalarıyla yaşadığımız zorlu bir süreci geride bıraktıktan sonra, seyahat rehberi edasıyla evimi gezdirdiğim ev turu videoma hoşgeldiniz ?? Evimin tarihi ve turistik yerlerini takipçilerime açtığım, mobilya ve eşyalarımı nereden edindiğimizi açıkladığım ev turu videom gibi...

Bahçe mobilyalarıyla yaşadığımız zorlu bir süreci geride bıraktıktan sonra, seyahat rehberi edasıyla evimi gezdirdiğim ev turu videoma hoşgeldiniz ?? Evimin tarihi ve turistik yerlerini takipçilerime açtığım, mobilya ve eşyalarımı nereden edindiğimizi açıkladığım ev turu videom gibi yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone olabilirsiniz
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:06 Kaynak: Youtube
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