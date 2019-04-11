Ev Turu ?? Yeni Mobilyalar Geldi!!!
1 saat önce
Bahçe mobilyalarıyla yaşadığımız zorlu bir süreci geride bıraktıktan sonra, seyahat rehberi edasıyla evimi gezdirdiğim ev turu videoma hoşgeldiniz ?? Evimin tarihi ve turistik yerlerini takipçilerime açtığım, mobilya ve eşyalarımı nereden edindiğimizi açıkladığım ev turu videom gibi...
Bahçe
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:06 Kaynak: Youtube
mobilyalarıyla yaşadığımız zorlu bir süreci geride bıraktıktan sonra, seyahat rehberi edasıyla evimi gezdirdiğim ev turu videoma hoşgeldiniz ?? Evimin tarihi ve turistik yerlerini takipçilerime açtığım, mobilya ve eşyalarımı nereden edindiğimizi açıkladığım ev turu videom gibi yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone olabilirsiniz
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