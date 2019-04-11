Ev Turu?? Yeni Mobilyalar Geldi??
54 dakika önce
Bahçe mobilyalarıyla yaşadığımız dönemi nihayet geride bıraktık Seyahat rehberi edasıyla evimi gezdirdiğim ev turu videoma hoşgeldiniz ?? Evimin tarihi ve turistik yerlerini takipçilerime açtığım, mobilya ve eşyalarımı nereden edindiğimizi açıkladığım ev turu videom gibi yeni videolarımı...
Bahçe
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:15 Kaynak: Youtube
mobilyalarıyla yaşadığımız dönemi nihayet geride bıraktık Seyahat rehberi edasıyla evimi gezdirdiğim ev turu videoma hoşgeldiniz ?? Evimin tarihi ve turistik yerlerini takipçilerime açtığım, mobilya ve eşyalarımı nereden edindiğimizi açıkladığım ev turu videom gibi yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone olabilirsiniz
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