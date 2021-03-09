Ev uyuşturucu tarlası çıktı - Son Dakika

Ev uyuşturucu tarlası çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisi, kenevir üretim tesisi haline getirilen eve baskın yaparken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisi, kenevir üretim tesisi haline getirilen eve baskın yaparken, 2 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri saha çalışmalarında S.A.D ve E.M.D. isimli şahısların ikametinde uyuşturucu madde ürettiği yönünde bilgi aldı. Eve baskın yapan narkotik polisi, 25 kök (5815 gram) hint keneviri bitkisi, yaklaşık 50 gram esrar, kenevir bitkisi yetişmek için kullanılan 5 adet bitki besini, 2 adet ışıklandırma sistemi, 1 adet nem ve ısı ölçer ile 2 adet regülatör ele geçirdi. İki şahsın gözaltına alındığı ve emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - MUĞLA

Son Dakika

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü

Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı

Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu