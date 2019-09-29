Ev ve ahırın duvarına çarpan traktörün sürücüsü öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir evin ve ahırın duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, evinden tarlaya giden Nesrin Kabakçı (46) idaresindeki 54 EV 473 plakalı traktör, Çilekli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce bir evin sonra da ahırın duvarına çarparak durabildi.

Yaralanan Kabakçı, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.